Vikarierande Maskinoperatör till Förpackning 1
2026-02-12
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
Skånemejerier är det ledande mejeriföretaget i södra Sverige, en utmanare nationellt och dessutom en del av världens största mejerikoncern Lactalis.
Vägledda av ambition, engagemang och enkelhet arbetar alla våra medarbetare mot samma mål - att utveckla och producera riktigt bra mat som både smakar och gör gott.
Vår vision är att bli Sveriges mest hållbara mejeri, och då handlar det inte bara om att erbjuda produkter som är bra för både människa och miljö, utan också om att vara en hållbar arbetsplats. Hos oss får du möjlighet att utvecklas, växa och påverka vår gemensamma väg framåt.
Skånemejerier har fyra anläggningar i södra Sverige och på vår anläggning i Malmö tillverkas de flesta av våra färskvaror. På våra förpackningsavdelningar fyller vi våra mejeriprodukter i olika typer av förpackningar och material. Till Förpackningsavdelning 1 söker vi nu 2 vikarierande maskinoperatörer på 6 månader med möjlighet till förlängning.
Är du strukturerad och noggrann och kan arbeta varierande arbetstider, då hoppas vi att du skickar in din ansökan.
Huvudsakliga arbetsuppgifter Arbetet består huvudsakligen av att hantera förpackningsmaskiner och dess kringutrustning samt returgodshantering. Det innebär både att köra förpackningslinjer och ansvarar för hela linjen från tomt emballage till leverans mot lager, kvalitetskontroller, rengöring, och journalföring, men även arbeta med att ta emot returgods från våra kunder och förbereda tomgodset för produktion igen.
Det är varierade arbetstider, vi jobbar 3-skift alla dagar i veckan.
Vem söker vi? Vi söker dig som är strukturerad, noggrann, flexibel och har en god samarbetsförmåga med stark teamkänsla. Arbetet är självständigt och ställer krav på att man kan hantera många saker samtidigt, att man är målmedveten samt att man är kvalitets- och hygienmedveten. Utöver det bör du ha:
Som lägst gymnasieutbildning.
God datorvana
Goda kunskaper i svenska och engelska
Har du tidigare erfarenhet av operatörsarbete samt truckkort så ser vi det som en merit, men det är inga krav.
Våra värdeord Skånemejeriers arbete grundar sig i ledorden engagemang, ambition och enkelhet. Vi strävar efter gemensamma och individuella prestationer som utvecklar både företaget och människor. Vi agerar som entreprenörer, är ansvarstagande och lojala och vi är tillgängliga, prestigelösa, öppna och pragmatiska.
Vad erbjuder företaget dig? Skånemejerier är en del av Lactalis Group som har produktion i ett femtiotal länder på fyra kontinenter. Det ger våra medarbetare tillgång till en stor bredd av kompetensutveckling och möjligheten att bygga internationella kontaktnätverk. Bredden i vår verksamhet gör också att vi kan erbjuda utvecklingsmöjligheter inom allt från produktion till ekonomi och marknadsföring, på både lokal och internationell nivå.
Information och ansökan Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Malin Ericsson, avdelningschef för Förpackning: malin.ericsson@skanemejerier.se
Vid frågor om rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta Susanna Jansson, HR Business Partner: susanna.jansson@skanemejerier.se
Har du frågor till vår fackliga representant, kontakta Mats Thörnblad, ordförande Livs: mats.thornblad@skanemejerier.se
.
I denna rekrytering arbetar vi med löpande urval. Vi ber dig därför att ansöka så snart som möjligt, dock senast 2026-03-04.
