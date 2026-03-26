Vikarierande marknadsansvarig till AcadeMedia Game Education
Vill du vara med och bidra till människors utveckling genom utbildning, både i Sverige och internationellt?
Nu söker vi en vikarierande marknadsansvarig som vill leda och utveckla marknadsarbetet för AcadeMedia Game Education, där The Game Assembly och Futuregames ingår. Båda skolorna rankas återkommande bland världens främsta inom spelutveckling och finns på flera orter i Sverige samt internationellt.
Om rollen
Som marknadsansvarig har du ett övergripande ansvar för att utveckla och driva marknads- och varumärkesarbetet inom affärsområdet. Rollen kombinerar strategiskt arbete med operativt genomförande, med fokus på digital marknadsföring och studeranderekrytering inom B2C. Du arbetar nära verksamheterna och tar vid behov stöd från AcadeMedias centrala specialistfunktioner eller externa partners i genomförandet av marknadsinsatser.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Leda och utveckla marknads- och kommunikationsarbetet för AcadeMedia Game Education
Ansvara för varumärkesutveckling och säkerställa en tydlig och enhetlig kommunikation för The Game Assembly och Futuregames
Planera, genomföra och följa upp marknadsaktiviteter, främst inom digital marknadsföring.
Ansvara för marknadsplan, budget och uppföljning av resultat och nyckeltal
Bidra i affärsplanering och identifiera insatser som stärker studeranderekrytering och varumärke
Agera rådgivare till verksamheten i marknads- och kommunikationsfrågor
Samverka med AcadeMedias centrala specialistorganisation inom marknad och kommunikation
Säkerställa effektiv samordning mellan lokala initiativ och övergripande marknadsstrategiPubliceringsdatum2026-03-26Kvalifikationer
Akademisk examen eller YH-utbildning inom marknadsföring, kommunikation eller motsvarande
Minst fyra års erfarenhet av arbete inom marknadsföring eller kommunikation
Erfarenhet av att leda marknadsarbete och samarbeta med specialister eller externa partners
God kunskap om digital marknadsföring och datadriven uppföljning
Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelskaDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är strukturerad, drivande och har en god förmåga att prioritera i en komplex organisation. Du har lätt för att samarbeta med olika funktioner och är trygg i rollen som rådgivare i marknadsfrågor. Samtidigt är du operativ och van att ta ansvar för att saker faktiskt blir genomförda.
Vi erbjuder dig
Academedia Game Education erbjuder dig ett spännande vikariat i en organisation med engagerade och drivande medarbetare. Du kommer att ha en kritisk roll i organisationen och vara delaktig i många delar av verksamheten. Du får även vara med och påverka verksamheten i stort genom aktivt ledningsgruppsarbete och på så sätt bidra till att fler människor får en chans till en bra framtid.
Du rapporterar till Utbildningsdirektör för Academedia Game Education och ingår i bolagens ledningsgrupper. Tjänsten är stationerad i Stockholm.
Hos oss får du självklart kollektivavtalade förmåner och försäkringar men även friskvårdsbidrag, pensionsrådgivning, personalrabatter samt möjlighet till fördelaktiga köp genom netto- och bruttolöneväxling.
Tillträdesdag: Juni/juliPlaceringsort: StockholmAnställningsform: Föräldravikariat, preliminärt t.o.m. april 2027Sista dag att ansöka är 2026-04-13. Vi kallar löpande till intervju så skicka in din ansökan redan idag.Kontaktperson: Har du frågor kring tjänsten är du välkommen att ta kontakt med Madeleine Lindborg, Marknadschef Academedia Game Education madeleine.lindborg@academedia.se
Välkommen med din ansökan!
Stämmer detta in på dig? Vi strävar efter att tillvarata olika perspektiv och erfarenheter, därför uppmuntrar vi en mångfald av sökanden. Ansök med CV och personligt brev där du motiverar varför du skulle passa för tjänsten.
Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför direktkontakt med annonssäljare eller säljare av andra rekryteringstjänster.
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-26 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AcadeMedia Support AB
Madeleine Lindborg madeleine.lindborg@ecutbildning.se
