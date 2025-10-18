Vikarierande Lönekonsult till Löneenheten!
2025-10-18
Är du serviceminded och motiveras av innovation och kvalitet- där du får bidra till att Norrköpings medarbetare får rätt lön i rätt tid? Vill du dessutom arbeta med utveckling av framtidens lönearbete i en spännande och komplex organisation? Då är det här vikariatet något för dig!
Vilka är vi?
Löneenheten tillhör HR-avdelningen i Norrköpings kommun, där vi tillsammans är cirka 60 kollegor. Vi har målsättningen att vara en HR-organisation i framkant som utmanar traditionella metoder. Vi är 20 medarbetare som jobbar tillsammans för att säkerställa att rätt lön betalas ut i rätt tid.
Genom nära dialog ger vi ett professionellt stöd och god service till chefer och lönerapportörer i hela organisationen inom områdena löneadministration, systemförvaltning, utbildning och pension.
Vi tror på tillit, ansvar och öppen dialog-värden som genomsyrar allt vi gör. Hos oss blir du en viktig del av en HR-organisation som vågar tänka nytt och där du får utrymme att påverka och växa i din profession samt forma framtidens lönearbete.
Vi driver just nu spännande utvecklingsarbete där vi digitaliserar processer, utvecklar våra rutiner och flöden samt stärker vår leverans med fokus på service för att bidra till ett effektivt och hållbart lönearbete.
Hos oss får du både gemenskap från ett hjälpsamt team och utmaning i ditt arbete! Vi sitter på Slottsgatan 118 i Norrköping, bara ett stenkast från resecentrum - nära till det mesta, men framför allt nära varandra.
Nu söker vi en Lönekonsult för längre vikariat när våra kollegor går på föräldraledighet. Är du redo att ta nästa steg där du får bidra med din kompetens?
Dina arbetsuppgifter
Hos oss på Löneenheten i Norrköpings kommun arbetar vi i tre team - två med fokus på lönehantering och ett på systemförvaltning och utveckling. Våra grupper har olika ansvarsområden, men vi är stolta över vårt nära samarbete och vår vilja att stötta varandra över gränserna.
I rollen som Lönekonsult blir du en del av ett engagerat team bestående av lönekonsultkollegor, våra lönespecialister, systemförvaltare och löneekonom. Här får du arbeta nära andra som brinner för lön och som tillsammans vill skapa bästa möjliga service och stöd till hela organisationen.
Du arbetar brett inom hela löneprocessen och ansvarar för allt från registrering och kvalitetssäkring till uppföljning. I det dagliga arbetet ansvarar du bland annat för att registrera anställningar, hantera löneunderlag och rapportera efter lönekörning. Allt detta gör du i vårt lönesystem Heroma, där du får möjlighet att utveckla din kompetens och växa i rollen.
Som Lönekonsult hos oss på Löneenheten är du ett professionellt och serviceinriktat stöd till chefer och medarbetare i lönefrågor och samarbetar nära kollegor internt i kommunen.
Tillsammans skapar vi en helhet i leveransen och bidrar till en modern och effektiv löneprocess i vårt lönesystem Heroma. Du deltar aktivt i utvecklings- och förbättringsarbeten där din kompetens och nyfikenhet bidrar till att upptäcka smartare arbetssätt inom löneområdet.
Vem är du?
Vi söker efter dig som har en avslutad eftergymnasial utbildning inom löneområdet. Vidare har du erfarenhet av serviceyrken- och är det inom löneområdet ser vi det som ett plus.
Du är skicklig digitalt och vi ser positivt på om du har erfarenhet av självständigt arbete med lönehandläggning.
För att lyckas och trivas i rollen som Lönekonsult ser vi att du är en teamspelare som bidrar till goda samarbeten och relationer omkring dig samt har en god förmåga att driva ditt arbete effektivt framåt.
Vidare är du serviceminded, stresstålig och kommunikativ med förmågan att förklara det svåra på ett pedagogiskt sätt och anpassa din kommunikation efter målgrupp med fokus på verksamhetens bästa!
Vi söker dig som är skicklig digitalt med intresse för IT och innovation. Du har en mycket god förmåga att strukturera, organisera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt. Du får energi av utveckling och vill vara en del av att hitta lösningen på de utmaningar du möter!
Du värdesätter kvalitét, både i ditt eget arbete och i samarbetet med kollegor där du uppskattar att kombinera det dagliga lönearbetet med möjligheten att bidra till förbättringar av våra processer.
Känns det här som en matchning för dig? Varmt välkommen in med din ansökan!
Information om tjänsten
Antal lediga tjänster: 1
Anställningsform: Vikariat
Längd på anställning: 1 år
Tillträdesdatum: Så snart som möjligt enligt överenskommelse
Arbetstid: Dag
Möjlighet till distansarbete: Ja, delvis utifrån verksamhetens behov
Sista ansökningsdatum: 2 November
Kontakt: Lönechef Susanne Widén, susanne.widen@norrkoping.se
, 011-15 62 77 eller HR-konsult rekrytering Sofia Örtegren, sofia.ortegren@norrkoping.se
, 011-15 32 13
Övrig information: Vi har valt att ta bort det personliga brevet, och ersätta det med urvalsfrågor relevanta för tjänsten. Det gör det lättare att göra en objektiv bedömning av din kompetens. Du skickar in ditt CV som vanligt.
KÄNSLAN AV ATT BIDRA. MÖJLIGHETEN ATT PÅVERKA
Att arbeta i Norrköpings kommun betyder att du är med och skapar välfärden. Våra 11 000 medarbetare bidrar och gör skillnad. Varje dag. Vi erbjuder en kreativ och dynamisk arbetsplats för nyfikna och öppna människor som vill ha mer än ett jobb. Tillsammans skapar vi Norrköpings framtid.
Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.
När du söker jobb hos oss i Norrköpings kommun använder du dig av vårt rekryteringsverktyg. Du påbörjar din ansökan genom att klicka på ansök längst ner i annonsen. Du som har skyddade personuppgifter ska inte skicka in din ansökan via vår hemsida. Ta en direktkontakt med rekryterande chef alternativt rekryteringsspecialist för att diskutera hur du bäst ansöker utifrån ditt skyddsbehov. Kontaktuppgifter finner du i annonsen.
