Vikarierande lönekonsult till Eslövs Kommun
Eslövs kommun, HR-avdelningen / Administratörsjobb / Eslöv Visa alla administratörsjobb i Eslöv
2025-09-12
, Kävlinge
, Höör
, Lund
, Svalöv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Eslövs kommun, HR-avdelningen i Eslöv
Gillar du ordning, struktur och god service - och vill vara en del av ett arbetslag som stöttar varandra?
Då kan rollen som vikarierande lönekonsult hos oss vara precis det du letar efter!
Ditt uppdrag
Som lönekonsult hos oss får du möjlighet att arbeta med hela eller delar av löneprocessen och bidra till att våra medarbetare får korrekt lön i rätt tid. Vi följer en tydlig tidsplan under månaden, och du får planera och genomföra ditt arbete fram till lönekörning med eget ansvar.
Dina arbetsuppgifter inkluderar bland annat:
• Löpande löneadministration, såsom kontroll av överföringar, rapporteringar och hantering av underlag
• Support och service kring lön, anställning- och schemafrågor
• Hantering av anställningsbeslut och upprättande av intyg
• Arkivarbete
Din erfarenhet
• Eftergymnasial utbildning inom personal, lön eller ekonomiadministration
• Erfarenhet av arbete inom personaladministration så som anställning, schema och/eller bemanning inom kommun eller region
• Meriterande med erfarenhet av löneadministration inom kommun eller region
Är det här du
Vi tror att du trivs i rollen om du
• Är noggrann och värdesätter kvalitet i ditt arbete
• Har ett strukturerat och organiserat arbetssätt, med god framförhållning
• Tycker om att samarbeta och bidra till en positiv arbetsmiljö där kollegor stöttar varandra
• Kan behålla lugnet i stressiga situationer och hantera utmaningar på ett konstruktivt sätt
Vi erbjuder
Hos oss blir du en del av ett engagerat och kunnigt team där vi värdesätter samarbete, öppenhet och kvalitet. Du får möjligheten att bidra med din erfarenhet och utvecklas i en arbetsmiljö där noggrannhet och ansvarstagande uppskattas.Publiceringsdatum2025-09-12Övrig information
Vikariatet är på 1 år med möjlighet till förlängning.
I denna rekrytering arbetar vi med löpande urval, vilket innebär att vi fortlöpande utvärderar ansökningar. Alla ansökningar beaktas och ingen kommer bli anställd innan annonsen löper ut.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt. Vid problem med ansökan var god kontakta Visma support 0771-693 693
Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Om du har skyddad identitet ansöker du genom att skicka in din ansökan skriftligen eller lämna den i Kontaktcenter på Gröna Torg 2. Märk din ansökan med Rekryteringsavdelningen och annonsens referensnummer.
Medarbetare sökes under förutsättning att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C277244 - 2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eslövs kommun
(org.nr 212000-1173) Arbetsplats
Eslövs kommun, HR-avdelningen Kontakt
Lönechef
Johanna Brahed johanna.brahed@eslov.se Jobbnummer
9506539