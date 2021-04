Vikarierande lektor i pedagogiskt arbete inr. musikdidaktik - Umeå universitet, Humanistisk fakultet - Universitetslärarjobb i Umeå

Institutionen för estetiska ämnen vid Umeå universitets humanistiska fakultet, bedriver utbildning och forskning inom de estetiska ämnena bild, musik och slöjd.På institutionen för estetiska ämnen samsas runt 40 trevliga medarbetare som förenas i sitt engagemang för de estetiska ämnena. Det gör arbetsplatsen till en kreativ miljö där människor med olika skapande intressen möts: trä och textil, modedesign, bild och form, foto, grafisk design, ljud, musik och musikproduktion. Här förstår vi att värdesätta varje individs kompetens som viktig för vår verksamhet. För mer information besök gärna https://www.umu.se/institutionen-for-estetiska-amnen/, Institutionen för estetiska ämnen söker nu en vikarierande universitetslektor i pedagogiskt arbete med inriktning mot musikdidaktik.Beskrivning av arbetsuppgifterI anställningen ingår undervisning i kurser i musikområdet, såväl inom lärarutbildning som fristående kurser, på grundnivå och avancerad nivå. Undervisningen äger rum både på campus och i nätbaserade kurser. Under rådande pandemi kan även campusundervisning komma att förläggas till internet. Institutionen söker därför en person med hög digital kompetens och beredskap att undervisa nätbaserat.I anställningen ingår 80% undervisning/administration och 20% kompetensutvecklingstid. Förutom undervisning och forskning ingår undervisningsrelaterad administration samt personal-, ämnes- och planeringsmöten.BehörighetBehörig att anställas som universitetslektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen i det utbildningsvetenskapliga fältet med inriktning mot musik (exempelvis pedagogiskt arbete, musikpedagogik) eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.Goda språkkunskaper i svenska samt god förmåga att undervisa på detta språk utgör krav för anställningen.För mer information om urvalet, besök gärna: https://www.umu.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb/vikarierande-universitetslektor-i-pedagogiskt-arbete-med-inriktning-mot-musikdidaktik_395978/ 2021-04-14Uppgift om vilka handlingar som ska bifogas ansökan, återfinns i https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/enheter/humfak/for-vara-anstallda/personalfragor/humanistiska-fakultetens-anvisningar-for-ansokningar-om-anstallning-och-befordran-annonser-publicerade-from-190923.pdf, Du ansöker via Umeå universitets rekryteringssystem Varbi senast 2021-05-04. Alla handlingar ska lämnas in i elektronisk form.Anställningen är ett vikariat på 100% under sex månader med tillträde enligt överenskommelse.Arbetsort är Umeå och hög närvaro vid institutionen är ett krav.Närmare upplysningar om anställningen lämnas av prefekt Stina Wikberg ( stina.wikberg@umu.se , 090-786 58 66) eller biträdande prefekt Anna Widén ( anna.widen@umu.se , 090-786 60 33).Välkommen med din ansökan!Varaktighet, arbetstid100%. Tillträde: Enligt överenskommelse Visstidsanställning till 2022-02-15Månadslön