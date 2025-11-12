Vikarierande Leg Sjuksköterska Vilhelmina
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Vilhelmina Sjukstuga är en del av Region Västerbotten och drivs enligt sjukstugemodellen - en unik vårdform för glesbygd där primärvård och akutsjukvård samverkar nära. Vi är en del av Södra Lappland, Basenhet Syd, tillsammans med sjukstugorna i Åsele och Dorotea, och har ett nära samarbete med sjukhusen i Lycksele, Umeå och Skellefteå samt med våra omkringliggande kommuner.
Vill du göra verklig skillnad i människors liv och samtidigt utvecklas i din yrkesroll? Hos oss på Vilhelmina Sjukstuga får du arbeta i en bred och spännande verksamhet där god hälsa och hållbar utveckling går hand i hand.
På vår sjukstuga finns akutmottagning, distriktssköterskemottagning och äldresköterska. Vi har även rehabteam, MVC/BVC och kuratorer. Kopplad till vår sjukstuga är även två distriktssköterskefilialer belägna i Dikanäs och Saxnäs.
Vi har Akutvårdsavdelning med 8 vårdplatser.
Vi söker nu en engagerad sjuksköterska för ett vikariat hel eller deltid, på 6 månader - med chans till förlängning.Publiceringsdatum2025-11-12Arbetsuppgifter
Som sjuksköterska hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. Du arbetar på ett professionellt sätt där du ständigt har patienten i fokus. Som sjuksköterska ska du se till patienternas medicinska och specifika omvårdnadsbehov och därefter planera samt prioritera de åtgärder som ska sättas in. Rollen som sjuksköterska innebär också att leda och motivera annan omvårdnadspersonal för att tillsammans skapa en god arbetsmiljö och erbjuda en kvalitativ vård.
Vi söker sjuksköterska till vår akutvårdsavdelning.
Vill du arbeta som sjuksköterska i en verksamhet med stark teamkänsla och hög kompetens? Vi söker nu dig som vill bli en del av vårt engagerade team på akutvårdsavdelningen.
Hos oss arbetar du tillsammans med läkare, undersköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter i ett nära och välfungerande samarbete. Vi värdesätter gemenskap, respekt och att ta till vara på varandras kunskaper och erfarenheter.
Patienterna kommer till oss via vår mottagningen eller överflyttas från sjukhus. Varje dag hålls rond på avdelningen, följt av rondarbete.
Hos oss får du möjlighet att arbeta brett och utvecklas i din yrkesroll, bidra till ett tryggt och nära samarbete med kollegor, sjukhus, andra sjukstugor och kommunen. Samt aktivt delta i medicinska och omvårdnadsrelaterade insatser, både i team och självständigt. Arbetsplatsen präglas av hög kompetens och stark teamkänsla.
Vi erbjuder dig interna utbildningar och regelbundna arbetsplatsträffar. En strukturerad och individanpassad introduktion, flextid och friskvårdsförmåner.Kvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska
Du är trygg i din roll och trivs med att arbeta både självständigt och i team.
Du har även ett utpräglat engagemang för att ge människor trygg och säker vård. Du vill bidra till en trygg och öppen arbetsmiljö, där ditt professionella bemötande är framträdande i mötet med både patienter och arbetskamrater.
Välkommen med din ansökan.
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Intervjuer sker löpande.
Om du har skyddad identitet och vill ansöka så kontaktar du rekryterande chef och skickar sedan in dina ansökningshandlingar via post. Ersättning
