Vikarierande lärare till Hedens skola
Sala kommun / Grundskollärarjobb / Sala Visa alla grundskollärarjobb i Sala
2026-01-08
, Heby
, Surahammar
, Västerås
, Avesta
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sala kommun i Sala
, Västerås
, Uppsala
eller i hela Sverige
Till Hedens skola söker vi nu en vikarierande lärare på deltid, gärna med utbildning och erfarenhet, som vill arbeta som lärare på mestadels mellanstadiet. Hos oss får du ett givande och roligt arbete i en verksamhet som arbetar för att alla barn ska uppleva glädje av att komma till och vistas i skolan.
Låter det som något för dig? - Sök tjänsten redan idag!
Om arbetsplatsen
Hedens skola är en f-6 skola med ca 80 elever som ligger på landsbygden i Sätrabrunn utanför Salas tätort. Till skolan hör även ett fritidshem. Här arbetar vi för att elever och personal ska känna arbetsglädje, delaktighet, gemenskap och att alla ska uppleva trygghet och arbetsro.
För oss är det är viktigt med goda relationer mellan personal och elever och med vårdnadshavare. Stort fokus ligger på gemenskap, likabehandling och att vi tillsammans driver skolan framåt. Vi har ett arbetssätt som vilar på den formativa bedömningens grunder och att arbeta i arbetslag främjar alla medarbetare på skolan. Vi har eleven i fokus.Publiceringsdatum2026-01-08Dina arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill undervisa elever i årskurs 1-6. Som lärare hos oss ansvarar du för planering och genomförande av undervisningen utifrån gällande styrdokument och lagstiftning. Du samarbetar alltid i en nära dialog med övriga pedagoger, elevhälsa, skolledning och andra medarbetare på skolan. Du deltar aktivt i skolans utvecklingsarbete, konferenser och teammöten. Tillsammans med dina kollegor arbetar ni för att alla elever ska trivas och utvecklas utifrån sina förutsättningar. Du kommer att tillhöra ett engagerat arbetslag där samarbete är en viktig del i det dagliga arbetet. Kvalifikationer
Vi söker i första hand dig som har lärarlegitimation med behörighet att undervisa åk 1-3 och/eller åk 4-6. Som person är du ansvarsfull, strukturerad och tydlig i ditt arbete samt har ett lösnings- och resultatinriktat förhållningssätt. Du trivs med att arbeta tillsammans med andra och har god förmåga att stärka elevernas självförtroende. Du har god kunskap i gällande styrdokument och du planerar och följer upp undervisningen utifrån målen. Självklart tycker du om att arbeta ämnesövergripande och lockas av att arbeta tillsammans med andra duktiga pedagoger. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning på 50%
Provanställning kan komma att tillämpas
Tillträde enligt överenskommelse
Individuell lönesättning
Krav på registerutdrag vid erbjudande av anställning. Detta enligt lagen om registerkontroll inom skol-, fritidshem och förskoleverksamhet. Rikspolisstyrelsens belastningsregister, RPS 442.5 (14-01-14)Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2026-01-25. Ansökan sker från www.sala.se/ledigajobb.
Vänligen bifoga din examen/legitimation i ansökan. Vi tar inte emot ansökningar via e-post.
Urval och intervjuer sker löpande vilket kan innebära att anställning sker innan ansökningstiden gått ut. Så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Upplysningar
Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta:
Rektor Thomas Gunnarsson, thomas.gunnarsson@sala.se
Facklig kontakt:
Sveriges Lärare: 0224-74 70 93 , 070-249 93 49
Om Sala kommun
Sala är en trivsam småstad med levande landsbygd och närhet till flera storstäder. I kommunen bor nästan 23 000 invånare varav ca 13 000 i Sala stad. Tack vare korta avstånd, avgiftsfri kollektivtrafik och bra service runtom i hela kommunen finns möjlighet till livskvalitet och en enklare vardag. I kommunen finns ett starkt näringsliv, ett rikt föreningsliv och natursköna områden som inbjuder till aktivitet och rekreation. När längtan till storstan tar över kan du med enkelhet ta tåget. Du når Västerås och Uppsala på ca 30 min och Stockholm på ca 75 min. Är du inte redo att lämna storstan för Sala än så går det naturligtvis bra att pendla, vilket flera av våra 2000 medarbetare gör.
Läs mer om Sala på www.sala.se.
Välkommen med din ansökan!
Sala kommun söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning och ålder.
Vi undanber oss vänligen men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Sala kommun
(org.nr 212000-2098), http://www.sala.se/ Jobbnummer
9672965