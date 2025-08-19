Vikarierande lärare till anpassade gymnasieskolan
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Välkommen till oss
Vi erbjuder
Om jobbet
Stockholms transport och fordonstekniska gymnasium, STFG, söker en vikarie fram till slutet av februari 2026 till vår anpassade gymnasieskola och vi behöver nu hitta dig som vill vara med och utbilda våra ungdomar på väg ut i vuxenlivet.
Programmet Fordonsvård och godshantering är en yrkesinriktad utbildning och hit kan ungdomar söka som har en intellektuell funktionsnedsättning. Målet är att eleverna ska få kunskaper för arbete med till exempel fordonsvård, lagerhållning och godshantering. Vi söker dig som har pedagogisk erfarenhet inom gymnasieskola och ett brinnande intresse för elever.
Våra elever har en lindrig intellektuell funktionsnedsättning och ofta även NPF-diagnos (ex. ADHD, autism). Det är viktigt att du har förmåga att arbete med elever med olika behov.
Rollen kräver tätt samarbete med kollegor och handledare på APL-platserna. Du behöver ha förmågan att hitta kreativa lösningar för att kunna möta elevernas olika behov. I tjänsten ingår mentorskap, vilket innebär att du behöver vara bekväm i kontakten med vårdnadshavare och i nätverk runt eleverna.
Din roll
Som lärare på STFGs anpassade gymnasieutbildning kommer du att undervisa inom programmets teoretiska kurser/nivåer som svenska i kombination med samhällskunskap, historia eller religion. I arbetsuppgifterna ingår mentorskap, planering och genomförande av undervisning samt delta vid uppföljning av elevernas arbetsplatsförlagda lärande (APL). Du ingår i ett arbetslag tillsammans med flera andra kollegor som arbetar tillsammans för att stödja elevernas utveckling.
Arbetet innehåller också att sköta grundläggande dokumentation, närvarorapportering och kommunikation med hjälp av dator.
Skolan ligger i Kungens Kurva och du hittar mer information här: https://stfg.stockholm.se
Din kompetens och erfarenhetKvalifikationer
Det är ett krav att du har erfarenhet av att utbilda inom gymnasieskola och gärna att du är legitimerad lärare. Du behöver också ha en god förmåga att arbeta självständigt såväl som att samarbeta med kollegor och bransch. Vi vill att du har erfarenhet av att arbeta med ungdomar som tillhör målgruppen. För att trivas i arbetet är det viktigt att du är intresserad av människor och har förståelse för elevernas olika förutsättningar och behov. Vi värdesätter att du är flexibel och har lätt för att anpassa dig till ändrade förutsättningar, att snabbt kunna ändra sitt synsätt och se möjligheter vid förändringar. Meriterande är om du har varit med och byggt upp en undervisningsstruktur med innehåll och rutiner tidigare. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Hör gärna av dig om du vill veta mer om tjänsten. Välkommen med din ansökan.
• Övrig information
Om du erbjuds anställning inom anpassade gymnasieskolan på Utbildningsförvaltningen är du skyldig att visa upp ett utdrag från Polisens belastningsregister för arbete inom skola/förskola.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Anställningsformen är tidsbegränsad för obehörig lärare.
Anställningsformen är tidsbegränsad för obehörig lärare.
