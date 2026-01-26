Vikarierande lärare MA/NO IM Ålleberggymnasiet
2026-01-26
Elevens framtid - vårt uppdrag! Nu finns lediga tjänster på en av Sveriges bästa arbetsplatser! Ållebergsgymnasiet i Falköping arbetar med Kunskap, Trivsel och Kvalitet, och nu behöver vi ytterligare en lärare till vårt Introduktionsprogram (IM).
Missa inte chansen att bli en stolt Ållebergare!
Vad kan vi erbjuda dig?
På Ållebergsgymnasiet arbetar vi tillsammans för att vara en plats att längta till - för både elever och personal. Här blir du ett viktigt bidrag i den gemensamma arbetsmiljön!
Här blir du en del av ett engagerade ämnes- och programarbetslag där flexibilitet, samarbete och kollegialt lärande är en självklar del i vardagen.
Du kommer i huvudsak att vara lärare i matematik, men även NO på skolans Introduktionsprogram. Även undervisning på nationella gymnasieprogram förekommer.
Vad söker vi hos dig?
Under ordinarie lärares föräldraledighet söker vi nu dig som kan vikariera i hens ställe. Vi ser gärna att du är legitimerad, eller motsvarande, att undervisa åk 7-9 och gymnasiet i Matematik och NO/NK-ämnen. Är du speciallärare eller har liknande spetsutbildning mot målgruppen är det meriterande.
Du har erfarenhet av liknande verksamheter tidigare, och gärna av att undervisa elever på IM. Du har god erfarenhet av undervisning i aktuella ämnen och på aktuell nivå, och har goda pedagogiska insikter och räds inte att vara flexibel och prova nytt och nya former i din undervisning. Allt med elevens bästa i fokus.
Du samarbetar gärna med kollegor och trivs med att jobba tätt ihop med andra, kring en liten elevgrupp och har givetvis ett förhållningssätt som fungerar bra gentemot den aktuella elevgruppen. Du brinner för elevgruppen, och vill vara med och utveckla verksamheten såväl i klassrummet som på enhetsnivå och i de större sammanhangen.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Upplysningar
Tjänsten kan eventuellt bli tillsatt internt om överskott av kompetens identifieras inom organisationen och då avbryts denna rekrytering.
Om du blir erbjuden en anställning ska du uppvisa ett aktuellt utdrag ur Rikspolisstyrelsens
belastningsregister för arbete inom skola eller förskola i Sverige (RPS 442.5 2008-06-18/1). https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Falköpings kommun
Du hittar oss mellan Sveriges två största sjöar, vid foten av unika platåberg och böljande kultur- och jordbrukslandskap. Här lever vi härligt småstadsliv med storstadens utbud bara en timme bort med tåg. Ja, vi har det bästa av två världar i en tid då de flesta av oss söker balans.
Falköpings kommun eftersträvar att vara en inkluderande arbetsgivare och värdesätter de kvalitéer som mångfald tillför våra verksamheter för att skapa en hållbar utveckling. Vår gemensamma värdegrund utgår ifrån att vi som medarbetare är till för Falköpingsborna. Vi erbjuder meningsfulla och viktiga arbeten, goda utvecklingsmöjligheter och ett gott arbetsklimat med engagerade kollegor.
Undrar du vad som finns att göra och se när du inte jobbar hos oss? Gå in på https://www.livetiskaraborg.se/och
upptäck alla Skaraborgs möjligheter!Publiceringsdatum2026-01-26Övrig information
För att hantera ansökningar använder vi Varbi. Du söker jobbet genom länken i annonsen. Om du av något skäl inte kan söka via Varbi (t.ex. skyddad identitet), vänligen ta kontakt med annonsens kontaktperson för alternativ sökväg.
