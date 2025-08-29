Vikarierande lärare inom årskurserna F-3
Västerviks kommun / Grundskollärarjobb / Västervik Visa alla grundskollärarjobb i Västervik
2025-08-29
, Vimmerby
, Valdemarsvik
, Oskarshamn
, Hultsfred
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västerviks kommun i Västervik
Åbyängskolan
Vår vision inom Barn- och utbildningsförvaltningen är: KOMPETENS FÖR LIVET Lust att lära - rätt att lyckas.
Alla barn och elever är nyfikna, kreativa och tänkande. Hos oss har alla en känsla för tolerans och solidaritet. Vi möter barn och elever med höga förväntningar. Vi tror på deras förmåga att lyckas i lärandet för livet. I vårt arbete är mötet med barn och elever, undervisning, medarbetarskap och ledarskap centrala delar för att nå vår vision.
Vi söker nu en lärare för årskurserna F-3 för ett vikariat på Åbyängskolan.Publiceringsdatum2025-08-29Arbetsuppgifter
Tjänsten innebär att du kommer att arbeta som lärare för en klass i årskurs 1 i kombination med arbete i förskoleklass vid behov. Dina arbetsuppgifter innebär att enskilt och tillsammans med övriga pedagoger på skolan planera, genomföra och utvärdera arbetet enligt skolans styrdokument och med vår vision i sikte. Du kommer att driva egen undervisning och även ha ett nära samarbete med övriga pedagoger i verksamheten.
Som lärare arbetar du med att främja varje elevs utveckling och lärande. I ditt ansvar ligger att skapa goda relationer till elever, föräldrar och kollegor. Du är en vuxen förebild för alla elever på skolan.
Din kompetens
Vi söker dig som har lärarutbildning och lärarlegitimation för årskurs F-3. Om du har tidigare erfarenhet av pedagogiskt arbete inom dessa årskurser så är det meriterande.
För att lyckas och trivas hos oss behöver du ha god förmåga att samarbeta, vara lyhörd och ha lätt för att sätta dig in i andra människors perspektiv. Du behöver vara trygg i dig själv, stabil och ha god självinsikt.
Det är viktigt i rollen att du har en väl utvecklad pedagogisk förmåga. Du har god förståelse för hur barn och ungdomar tar till sig kunskap och om olika förutsättningar för lärande. Det är också viktigt att du är flexibel och lätt kan anpassa dig till ändrade omständigheter i verksamheten.Övrig information
Tjänsten omfattas av registerkontroll. Sökande måste uppvisa utdrag från polisens belastningsregister innan anställning sker.
Behöver du hjälp att hitta bostad försöker vi hjälpa dig med det. Inflyttarservice i Västerviks kommun hjälper till med tips, information och kontakter för arbete, bostad, skolor med mera. Inflyttarservice anordnar också återkommande träffar för nyinflyttade för att ge möjlighet att lära känna nya människor och en snabbare väg in i livet i Västervik. Om du är nyfiken på Västervik, besök den här länken! https://www.vastervik.com/flytta-till-vastervik/hittahem/
Läs mer om vad Västerviks kommun kan erbjuda dig som anställd hos oss www.vastervik.se/jobba-hos-oss
(http://www.vastervik.se/jobba-hos-oss)
Vi håller löpande intervjuer under ansökningstiden, så skicka in din ansökan redan idag!
Information
Vi tar endast emot ansökningar via vår hemsida.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
- Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "BUF 116-25". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västerviks kommun
(org.nr 212000-0779) Kontakt
Johan Berg, rektor johan.berg@vastervik.se 010-355 15 14 Jobbnummer
9481793