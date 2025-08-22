Vikarierande lärare i tyska och svenska

Lilla Edets kommun / Grundskollärarjobb / Lilla Edet
Lilla Edets kommun är en av kommunerna i Göteborgsregionen, gynnsamt belägen längs Göta älv med närhet till Göteborg, Trollhättan och Uddevalla. De goda kommunikationerna ger oss möjligheten att fortsätta växa och utvecklas.

Vi är stolta över våra cirka 1 500 medarbetare som dagligen arbetar för att skapa bästa möjliga förhållanden för våra drygt 14 500 invånare, våra företag och för alla som besöker oss. Hos oss har vi nära till varandra och tack vare vår storlek har du goda möjligheter att påverka och utveckla våra verksamheter.

Här njuter du också av vacker älvmiljö, rik natur och spännande spår av unik historia. I Lilla Edets kommun arbetar vi ständigt för ökad livskvalité och glädje i vardagen, både för våra invånare och för dig som väljer att jobba hos oss.

Väl mött i Göta älvdalens pärla - vi gör det tillsammans!

Publiceringsdatum
Beskrivning
Fuxernaskolan är en 7-9-skola i Lilla Edets kommun där vi sätter elevernas utveckling och välmående i fokus.

Nu söker vi en engagerad vikarierande lärare i tyska och svenska som vill vara en del av vårt arbetslag fram till sommaren 2026.

Vi erbjuder en trivsam arbetsplats med engagerade kollegor, där du får möjlighet att påverka och utvecklas i din roll som lärare. Hos oss får du ett meningsfullt arbete där du gör skillnad för ungdomars framtid.



Dina arbetsuppgifter
Undervisa i svenska och tyska för elever i årskurs 7-9

Planera, genomföra och följa upp undervisningen i enlighet med läroplanen

Skapa en trygg, inkluderande och motiverande lärmiljö

Samarbeta med kollegor i arbetslaget och bidra till skolans utveckling

Eventuellt mentorskap

Deltagande i andra skolgemensamma aktiviteter



Kvalifikationer
Vi söker dig som:

Är legitimerad lärare med behörighet i svenska och tyska (eller har motsvarande erfarenhet)

Har god pedagogisk förmåga och kan möta elever med olika behov och bakgrunder

Är engagerad, flexibel och samarbetsinriktad

Vill bidra till en positiv och utvecklande skolmiljö



Övrig information
Innan anställning behöver du kunna uppvisa ett godkänt utdrag ur belastningsregistret

Vi lägger stor vikt vid de personliga egenskaperna och ser att du är en ledare som kan situationsanpassa ditt ledarskap i klassrummet.

Varmt välkommen med din ansökan!

Ersättning
Månadslön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-14
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/104".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Lilla Edets kommun (org.nr 212000-1496)

Arbetsplats
Sektor bildning, Grundskolan

Kontakt
Tommy Bergestig
0520-422890

Jobbnummer
9470867

