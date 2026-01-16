Vikarierande lärare i Ma/No/Tk åk7-9, Kämpetorpsskolan
Arbetsplatsbeskrivning
Kämpetorpsskolan är belägen mitt i Älvsjö och har ca 950 elever i årskurserna F-9.
Högstadiet befinner sig i relativt nybyggda lokaler sedan skolan renoverats och byggts ut. Vi har även en jättefin skolgård och tillgång till nybyggda Kämpetorpshallarna med intilliggande konstgräsplan för vår rastverksamhet samt undervisning i idrott och hälsa.
Vi är idag ett kollegium på ca 130 personer med ett gemensamt mål att vara den bästa skolan för våra elever. Skolledningen består idag av rektor, tre biträdande rektorer och en administrativ chef. Elevhälsoteamet består av skolledarna, specialpedagoger, kuratorer, skolsköterskor, socialpedagoger och skolpsykolog. Högstadiet är fyraparallellt och organiserat i årskursvisa arbetslag samt att vi även ses i ämneslag. Vid schemaläggning strävar vi efter att arbeta för ämnesklassrum. Vi har är ett glatt kollegium som gärna arbetar tillsammans. Vill du bli en av oss, välkommen med din ansökan!
Läs mer på kampetorpsskolan.stockholm.se.
Vi söker en erfaren högstadielärare i Ma, alla No ämnen och Tekning med elevernas bästa för ögonen. Du ansvarar för genomförande, dokumentation och utvärdering av de grupper du undervisar och du samplanerar och sambedömer med kollegor i ämneslag.
Vi ser gärna att du har god samarbetsförmåga och är beredd att utveckla ditt arbete och därmed skolans verksamhet i samarbete med kollegor. Du kan fånga och fördjupa elevernas intresse för dina ämne, har stort engagemang för elevers kunskapsutveckling och ser möjligheter till progression. Ett vänligt och professionellt bemötande av elever, personal och föräldrar är av största vikt.
Ett inkluderande synsätt och relationsskapande ser du som viktiga faktorer i din undervisning.
Du har erfarenhet av att undervisa på högstadiet.
Tjänsten är ett vikariat under VT26.
Skolor i Stockholms stad arbetar med digitala plattformar för publicering av ämnesplaneringar och uppgifter samt i kommunikation med vårdnadshavare och klasser. Alla elever och personal har bärbara datorer och klassrummen är utrustade med projektorer. Vi har även uppdaterat vår uppsättning av löromedelsböcker. Kvalifikationer
Goda ämneskunskaper
Erfarenhet av att undervisa i Ma, No och Teknik.
Erfarenhet att leda elevgrupper och att skapa goda relationer med eleverna.Övrig information
För en smidig process föreslår vi att du redan nu kontaktar dina referenser och begär ett utdrag ur belastningsregistret så att det är klart vid eventuell intervju. Intervjuer sker löpande under ansökningsperioden
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Ersättning
