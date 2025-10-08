Vikarierande lärare årskurs 1
2025-10-08
Vill du vara med att utveckla vår verksamhet?
Välkommen till Åstorp - Söderåsstaden med mod att pröva nya vägar.
Åstorp ligger strategiskt beläget mitt i nordvästra Skåne med närhet till hav och natur. Här finns möjlighet till härliga upplevelser, då natur och kultur är ett kännetecken för kommunen.
Åstorp befinner sig i en positiv tillväxt med cirka 16 000 invånare. Genom mycket goda väg- och järnvägsförbindelser underlättas arbetspendling.
Vi erbjuder en attraktiv arbetsplats, där alla kan göra skillnad. Vi värdesätter den kvalitet som respekt och mångfald tillför. Kommunen arbetar aktivt med hälsofrämjande insatser och har t.ex. tobaksfri arbetstid.
Åstorp är en del av Familjen Helsingborg, vilket erbjuder goda möjligheter till kommunövergripande samverkan och utveckling.
Hyllinge skola är en F-9-skola med omkring 480 elever. På skolan finns även fritidshem och fritidsgård.
Vi söker en vikarierande lärare till årskurs 1 för vårterminen 2026 med möjlighet till förlängning ytterligare en termin. Du kommer att vara mentor för en klass och arbeta nära din årskurskollega, speciallärare, lärare med utvecklingsuppdrag i ämnet svenska samt övriga kollegor i arbetslaget.
I uppdraget ingår sedvanliga arbetsuppgifter för en lärare i årskurs 1. Du undervisar i samtliga ämnen förutom idrott och bild.
Du förväntas arbeta systematiskt med elevernas grundläggande förmågor i samtliga ämnen. Du förväntas kunna arbeta självständigt men även i samverkan med dina kollegor. I uppdraget ingår även mentorskap för en klass.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad och legitimerade lärare för de yngre skolåren. Du har adekvat ämnesbehörighet och lärarlegitimation. Det är av särskilt stor vikt att du har en god förmåga att undervisa eleverna i ämnet svenska och är förtrogen med hur man bedriver en god undervisning utifrån ljudningsmetoden (phonics). Ditt ledarskap skapar en trygg och inkluderande lärmiljö där samtliga elever trivs och får möjlighet till ett gott lärande. Vidare är det viktigt att du kan skapa goda relationer med vårdnadshavarna då vi ser att detta är en av nycklarna till att alla elever får en god skolgång.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet för uppdraget.
ÖVRIGT
För att bli aktuell för anställning i Åstorps kommun behöver du uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister.
