Vikarierande lärare åk 2 Tungelsta skola
Haninge Kommun / Grundskollärarjobb / Haninge Visa alla grundskollärarjobb i Haninge
Har du idéer för framtiden och drivs du av utmaningar? I Haninge får du utvecklas tillsammans med trygga kollegor som vill göra skillnad redan idag. Just nu pågår ett av de mest ambitiösa förändringsarbetena i vår kommuns historia. Vi bygger en ny stad, cirka 20 minuter från Söder. Följ med på vår resa.
Tungelsta skola ligger i södra delen av Haninge kommun.
Skolans upptagningsområde består av tätort och landsbygd. Vi har Stockholms city på bekvämt pendlingsavstånd, ca 30 minuter med bil eller pendeltåg. Skolan ligger ca 5 minuters promenad från Tungelsta station.
Tungelsta skola är organiserad i arbetslag utifrån årskurser. Varje arbetslag leds av en utvecklingsledare. Vi har ca 574 elever på skolan och 70 medarbetare. Skolans ledord är kunskap, gemenskap och framtidstro. Skolans prioriterade områden är SKUA- språkutvecklande arbetssätt samt fokus på matematik och svenska.
Lärare och övriga medarbetare planerar verksamheten för hela årskursen/årskurserna tillsammans för ökad likvärdighet. Vi utvecklar ämnesövergripande arbetssätt och använder oss av kooperativt lärande som metod, för att öka elevernas delaktighet i undervisningen. Vi har ett tydligt elevfokus och vi får eleverna att lyckas! Alla i teamet är delaktiga i elevernas bästa. På Tungelsta skola är vi ständigt i samtal om skolutveckling för höjda resultat och ökad likvärdighet. Vi arbetar för att utveckla våra lärmiljöer och vårt samspel så att ledarskap och ansvar utvecklas hos samtliga medarbetare.
Nu söker vi dig som vill arbeta med oss och våra elever i åk 2. Nuvarande lärare kommer att vara föräldraledig under läsåret och ev. längre. Du kommer att planera, genomföra och följa upp undervisningen och elevernas resultat löpande. Du kommer att samverka med dina kollegor i åk 2 och medarbetare på fritids i skolsamverkan. Uppdraget är att utveckla elevernas kunskaper och färdigheter som långt som möjligt mot kriterierna i kursplanerna, samt arbeta för ett gott klimat i klassrummet och en bra värdegrund hos eleverna.
Du är utbildad och legitimerad lärare mot de yngre åldrarna och har erfarenhet av arbete i skolan. Du är en tydlig och trygg ledare och drivs av ett intresse att utveckla undervisningen. Goda relationer till eleverna är en förutsättning för ett bra klassrumsarbete. Vi lägger stor vikt vid ledarskapet och det är en fördel om du kan visa dokument som stödjer din förmåga att leda. Har du kompetens och intresse av estetiska lärprocesser är det en fördel. Du behöver vara bekväm med att vistas utomhus. Du är mål- och resultatorienterad, initiativtagande och trygg.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet vid tillsättning av tjänsten.
Vi ber dig bifoga utbildningsbevis och referenser till ansökan. Om du har frågor kontakta bitr. rektor Maria Karlsson på 08-606 83 80.
Välkommen med din ansökan!
Haninge kommun ser mångfald som en styrka och välkomnar alla sökande. Vår kompetensbaserade rekryteringsmetodik syftar till att fokusera på individens kompetens och därigenom även motverka diskriminering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/507". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Haninge kommun
(org.nr 212000-0084) Kontakt
Maria Karlsson +4686068380 Jobbnummer
9501566