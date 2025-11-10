Vikarierande läkare, neurologi, neurologiska kliniken
2025-11-10
Vi erbjuder en vikariattjänst under perioden januari till 31 december 2026 med eventuell möjlighet till förlängning.
Vårt erbjudande
Neurologiska kliniken är en högspecialiserad klinik med regionsansvar för hela Sydöstra sjukvårdsregionen. Kliniken omfattar en avdelning med en akutneurologisk enhet, en strokeenhet, en högspecialiserad utredningsenhet och en övervakningsenhet. Vidare finns en mottagning samt ett neuromuskulärt laboratorium. Kliniken har cirka 150 medarbetare. Mottagningen har en omfattande verksamhet inom samtliga neurologiska diagnosområden. Neuromuskulära enheten har en unik integration av klinik och laboratorieverksamhet inom sitt område och har i konkurrens med andra enheter i landet erhållit status som nationellt högspecialiserad enhet.
Sedan januari 2022 ingår den neurologiska öppenvårdsmottagningen vid Vrinnevisjukhuset, Norrköping, i neurologiska kliniken.
Här kan du läsa om vår karriärstege för läkare och även om dina förmåner hos oss.

Dina arbetsuppgifter
Tjänsten omfattar arbete på akutvårdsavdelningen och mottagningsverksamhet. Vår mottagningsverksamhet är uppdelad i sju olika sektioner där mycket av arbetet sker i multiprofessionella team. Vår mottagningsverksamhet finns både i Linköping och Norrköping. Jourverksamhet kan bli aktuellt efter ett halvårs tjänstgöring. I jourtjänstgöringen ingår omhändertagande av neurologiska patienter, såväl lokalt som regionalt.
Om dig
För den aktuella tjänsten erfordras läkarexamen. Du behöver ha goda kunskaper i svenska språket då du ska kunna kommunicera med patienter, anhöriga och kollegor obehindrat.
Som person är du stabil och har lätt för att anpassa dig till olika situationer samt har en god samarbetsförmåga. Du är lugn och kontrollerad i stressiga situationer. Vi ser att du har ett positivt och professionellt förhållningssätt i ditt arbete, där patienten alltid är i fokus.
Ansökan och anställning
Tjänsten är ett tidsbegränsat vikariat från och med 1 januari 2026 till och med 31 december 2026 med tillträde efter överenskommelse.
Vi arbetar med löpande urval så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt, intervjuer kan komma att hållas innan sista ansökningsdag
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en hälsodeklaration.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/1643". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Östergötland
(org.nr 232100-0040) Arbetsplats
Neurologiska kliniken Kontakt
Läkarchef Avan Sabir Rashid avan.sabir.rashid@regionostergotland.se Jobbnummer
9598037