Vikarierande lägenhetsförvaltare
2025-09-24
Vill du vara med och skapa hem för bättre liv idag och imorgon? Vi söker en lägenhetsförvaltare som vill bli en del av teamet på ett affärsområde där du kommer att arbeta tätt tillsammans med dina kollegor. På affärsområdet ansvarar ni i teamet för kunden och lägenheterna inom tilldelade fastigheter. I teamet arbetar ni för att gemensamt förbättra områdets resultat, utveckling och kundnöjdhet. På affärsområdet arbetar lägenhetsförvaltare, områdesvärdar och fastighetsförvaltare med fokus på att förvalta affärsområdets fastigheter.
Huvudsakliga arbetsuppgifter är:
• att vara hyresgästens huvudsakliga kontaktperson under boendetiden
• att ansvara för det inre lägenhetsunderhållet inklusive underhållsfond och hyreshöjande val
• att ansvara för omflyttningsprocessen inklusive nyckelhantering, boendeintroduktioner och visningar
• avflyttnings-, funktions- och städbesiktningar
• störningshantering steg 1
• hyresgästinformation, planering av hyresgästmöten
• administration
För att lyckas i rollen som lägenhetsförvaltare behöver du vara en lagspelare, där du tillsammans med dina kollegor har förmågan att lyfta blicken, tänka långsiktigt och tillsammans arbeta för att utveckla och förbättra arbetet. Ditt arbetssätt präglas av HFAB:s värdegrund "vi utvecklas tillsammans och vi tänker nytt och hållbart".
För att trivas som lägenhetsförvaltare ser vi att du har tidigare erfarenhet av att arbeta med service mot kund och/eller fastighetsförvaltning. Som person präglas ditt arbete av affärsmässighet, du är en serviceinriktad relationsskapare med god samarbetsförmåga.
För arbetsgivaren relevant utbildning inom kund, fastighetsområdet eller likvärdigt. Du har goda kunskaper i Office-paketet. Du uttrycker dig mycket väl på svenska i både tal och skrift.
B-körkort är ett krav.
Tjänsten är ett vikariat på heltid under perioden januari 2026 till april 2027.
Är du den vi söker - välkommen med din ansökan! Vi rekryterar löpande, sista ansökningsdagen är den 3 oktober 2025. Ersättning
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2025-10-03
Detta är ett heltidsjobb.
För detta jobb krävs körkort.
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Affärsområdeschef
Maria Lannér Barkström maria.lanner.barkstrom@hfab.se 035-138387 Jobbnummer
