Vikarierande kurator till Behandlingsgruppen ungdom
Kuratorjobb / Örebro
2026-02-27
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige
, Kumla
, Nora
, Ljusnarsberg
eller i hela Sverige
Trivs du med ett omväxlande arbete? Brinner du för att arbeta med ungdomar och deras familjer? Då kan det här vara tjänsten för dig! Som kurator hos oss erbjuds du ett meningsfullt arbete med intressanta och varierande arbetsuppgifter. Varmt välkommen med din ansökan! Publiceringsdatum2026-02-27Om tjänsten
Som kurator hos oss arbetar du utifrån uppdrag eller biståndsbedömning från socialtjänstens utredningskontor. Vi erbjuder öppenvårdsinsatser till ungdomar i åldern 11 - 19 år samt till deras familjer. Vi erbjuder kvalificerade öppenvårdsinsatser där du får arbeta både med individuella samtal och familjesamtal. Ungdomarna vi möter kan ha utmaningar inom relationer, psykisk ohälsa, kriminalitet, missbruk eller skolproblematik och insatserna utformas utifrån den enskilda ungdomen och familjens behov.
Hos oss får du möjlighet att arbeta nära ungdomarna, skapa förtroendefulla relationer och bidra till hållbara förändringar över tid!
Exempel på arbetsuppgifter:
• utforma och genomföra insatser utifrån uppdrag och ungdomens specifika problematik
• dokumentera och följa upp insatser
• samverka med andra vårdgivare i insatserna
• verkställa domar inom ungdomsvård och ungdomstjänst
• erbjuda rådgivning
Om arbetsplatsen
Behandlingsgruppen ungdom bildar tillsammans med Stöd och behandling barn enheten Öppenvård barn och unga som har två enhetschefer samt tre gruppledare. Arbetsplatsen är centralt belägen på Slottsgatan 10 och hos oss välkomnas du av en arbetsgrupp som präglas av ansvarstagande, prestigelöshet och höga ambitioner.
Läs mer om hur det är att jobba i Örebro kommun på www.orebro.se/jobb.Kvalifikationer
I rollen som kurator är du lugn och trygg i dig själv. Du är flexibel på så sätt att du har lätt för att ställa om till ändrade omständigheter. I rollen är det viktigt att du är lyhörd i kontakten med andra och att du kan sätta dig in i andras perspektiv och situation utan att förlora din professionella integritet. För att trivas bör du vara en person som uppskattar att arbeta i team med ett gemensamt ansvarstagande, men även ha förmåga att självständigt driva ditt arbete framåt. Vidare ställer arbetet krav på god kommunikativ förmåga, vilket innebär att du på ett tydligt sätt kan uttrycka dig i tal och skrift samt att du kan dokumentera det verksamheten kräver.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
• socionomexamen 210 hp
• B-körkort för manuell växellåda
Meriterande:
• dokumenterad erfarenhet av behandlingsarbete med ungdomar
• dokumenterad erfarenhet av arbete med kriminalitet och missbruk
• dokumenterad erfarenhet av myndighetsutövning inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg
• dokumenterad erfarenhet av arbete enligt Signs of Safety
• kunskap och erfarenhet av nätverks- och systemteori
• kunskap om Kognitiv Beteende Terapi (KBT)Tjänstens omfattning och tillträde
Anställningsform: vikariat
Sysselsättningsgrad: 100%
Tillträde: 15 april eller enligt överenskommelse - tom 1 mars 2027
Antal tjänster: 1
Övrig information
Intervjuer kan komma att ske digitalt.Så ansöker du
Sista ansökningsdag är 12 februari.
Varmt välkommen med din ansökan!
Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter Ersättning
Individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2026-03-12
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Örebro kommun
http://www.orebro.se Arbetsplats
Örebro Kommun Jobbnummer
9769202