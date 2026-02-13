Vikarierande kurator till Autismcenter små barn
Region Stockholm / Kuratorjobb / Stockholm Visa alla kuratorjobb i Stockholm
2026-02-13
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Stockholm i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Vik kurator till Autismcenter små barn
Habilitering & Hälsa är en verksamhet inom Region Stockholm.
Vårt mål är att underlätta tillvaron för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar och därigenom skapa förutsättningar för större delaktighet i samhällslivet. Vi består idag av drygt 700 engagerade och kvalificerade medarbetare. Habilitering & Hälsa är en kunskapsorganisation i ständig utveckling när det gäller metoder, e-hälsa, teknik och hjälpmedel.
Autismcenter små barn är en länsövergripande verksamhet inom Habilitering & Hälsa, för barn 0-6 år med diagnos inom autismspektrum. Vi strävar efter att ligga i framkant gällande forskning och utveckling för vår målgrupp. Tillämpad beteendeanalys präglar vårt arbetssätt och våra metoder. Autismcenter små barn består av ca 50 medarbetare.Publiceringsdatum2026-02-13Dina arbetsuppgifter
Som kurator vid Autismcenter små barn ingår du i en grupp med fyra kuratorer och med tillhörighet i ett tvärvetenskapligt team. Du arbetar självständigt, men arbetet innebär samtidigt ett samarbete med andra yrkesgrupper i teamet. Du tar emot nya familjer som kommer till centret och håller i utbildningar för föräldrar och förskolepersonal. Du ger psykosocialt stöd till föräldrar i form av enskilda samtalskontakter och du är en hjälp i föräldrars kontakt med andra myndigheter. Arbetet är varierande och fritt.
Vi söker dig som vill arbeta med evidensbaserade metoder med förskolebarn med autismdiagnos och deras nätverk. Hos oss får du arbeta med engagerade, kompetenta och prestigelösa kollegor, som generöst delar med sig av sig själva och sin kunskap. Utmärkande för Autismcenter små barn är en fin samarbetsanda och en inkluderande och stöttande arbetsmiljö.
Anställningsform
Vikariat, heltid, 11 mån, med start enligt överenskommelse.Kvalifikationer
Socionom. Erfarenhet av arbete som kurator inom habiliteringen och med målgruppen är meriterande. TBA-kompetens är meriterande.
Personliga egenskaper Du trivs med samarbete samtidigt som du kan arbeta självständigt. Du är strukturerad och bra på att planera och dokumentera. Att prioritera och att tydligt kommunicera kring ditt uppdrag är naturligt för dig. Samtidigt är du flexibel att ändra din planering efter verksamhetens behov. Du är kreativ, har god initiativförmåga och kan hantera ett högt arbetstempo. Vi lägger stor vikt vid god samarbetsförmåga och personlig lämplighet.
Övrig information
Vi tillämpar flexibel arbetstid och har förmåner så som fri hälso- och sjukvård, generöst friskvårdsbidrag och möjlighet till friskvård på arbetstid. SLSO tillämpar registerkontroll innan beslut om anställning. Intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
Om verksamheten
Habilitering & Hälsa är en del av Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) inom Region Stockholm. Vi är en kunskapsorganisation som bedriver egen forskning och utveckling och driver flertalet specialiserade enheter. Vårt arbete vilar på värdegrunden om alla människors lika värde samt patientens fokus. Vi utgår från varje individs unika behov och förutsättningar och har specialistkunskap om hur funktionsnedsättningar kan påverka vardagsliv, hälsa och utveckling. Vi består av omkring 700 medarbetare och 30 mottagningar i Stockholms län. Vi samverkar med nätverk så som familjer, personal och andra vårdgivare för att skapa större delaktighet i samhällslivet.
Övrig information
Vi tillämpar registerkontroll innan beslut om anställning.
Intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Varmt välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.https://www.regionstockholm.se/jobb Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/1113". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016) Arbetsplats
Stockholms läns sjukvårdsområde, Autismcenter små barn Kontakt
Linda Yurdagül 08-12335499 Jobbnummer
9741608