Vikarierande kurator och förebyggande socialsekreterare
Haninge Kommun / Kuratorjobb / Haninge Visa alla kuratorjobb i Haninge
2026-01-23
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Haninge Kommun i Haninge
, Stockholm
eller i hela Sverige
Har du idéer för framtiden och drivs du av utmaningar? I Haninge får du utvecklas tillsammans med trygga kollegor som vill göra skillnad redan idag. Just nu pågår ett av de mest ambitiösa förändringsarbetena i vår kommuns historia. Vi bygger en ny stad, cirka 20 minuter från Söder. Följ med på vår resa.
Kurator till Stödcentrum för unga brottsutsatta och Förebyggande socialsekreterare
Socialförvaltningen, Första linjen socialtjänst, Förebyggarteamet
Välkommen att utvecklas med oss!
Första linjens socialtjänst
Haninge kommun anpassar sig inför framtidens socialtjänst och har därför inrättat en första linjens socialtjänst. Här har vi samlat tidiga och förebyggande råd- och stödinsatser med mål att kunna erbjuda kommuninvånarna hjälp i ett tidigt skede så allvarlig problematik förebyggs. Vi skall finnas nära kommuninvånarna och det skall bli enklare att komma i kontakt med socialtjänsten.
Ditt uppdrag
Vi söker nu en erfaren socionom till Förebyggarteamet, en tjänst som är delad som 50% kurator på Stödcentrum för unga brottsutsatta och 50% Förebyggande socialsekreterare.
Som kurator på stödcentrum erbjuder du stödsamtal till barn och unga som har utsatts för brott. Fokus är på den brottsutsattas upplevelse och stöd i att komma vidare efter händelsen. Arbetet innebär även stöd i rättsprocessen och stöd till anhöriga.
Som förebyggande socialsekreterare arbetar du både med utåtriktat och förebyggande arbete och med att hantera förhandsbedömningar gällande barn och unga i risk för kriminalitet och unga lagöverträdare. Vi önskar i ett tidigt skede kunna upptäcka och identifiera barn och unga som är i behov av stöd samt erbjuda och motivera föräldrar och unga att ta emot hjälp för att bryta en negativ utveckling
I båda rollerna ingår du i Förebyggarteamets och Stödcentrums utåtriktade och förebyggande arbete. Du kommer att hålla i föräldraföreläsningar om unga i risk för kriminalitet och brottsutsatthet, hålla workshops om brott och brottsutsatthet i skolklasser och andra verksamheter där unga vistas, och arbeta med att sprida information om socialtjänsten till både andra yrkesverksamma och civilsamhället för att öka tillgängligheten till socialtjänsten och motverka desinformation. Tillsammans med kollegor deltar du i och leder några av våra områdesmöten för samverkan kring barn och unga i risk för kriminalitet, och har möjlighet att arbeta med föräldrastödjande insatser och stöd till barn och unga, exempelvis föräldrarådslag, Komet tonår, medlingar, trappansamtal mm.
I tjänsten ingår det även att kunna vara behjälplig i myndighetsutövning i Mottagningsgruppen barn, unga och vuxna vid exempelvis semestertider.
Tjänsten är ett vikariat på ett år, tillträde enligt överenskommelse.
Visst kvälls- och helgjobb förekommer.
Det här söker vi hos dig
Du har ett engagemang för förebyggande arbete och erfarenhet av samtal med barn och unga. Du får gärna ha arbetat några år som utredande socialsekreterare inom barn- och ungdom och vara intresserad av att arbeta mer förebyggande och med samtalsstöd.
Vi utvecklar ständigt vår verksamhet och anpassar oss efter målgruppens behov och du förväntas ta en aktiv del i att driva och utveckla det förebyggande arbetet. Vi lägger stor vikt vid gott professionellt bemötande mot våra klienter, samarbetspartners och varandra. För att trivas hos oss behöver du vara en lagspelare som vill arbeta i ett team där vi stöttar varandra och hjälps åt.
För tjänsten krävs att du har:
- Socionomexamen
- Erfarenhet av att ha arbetat med samtal med barn och unga
Det är meriterande om du har:
- Extra meriterande om du har erfarenhet av utredningsarbete inom socialtjänsten Barn- och unga.
- Kunskap om rättsprocessen för unga
- Förebyggande socialt arbete
- Vana att hålla föreläsningar, presentationer och workshops
- Utbildning i Trappansamtal, Medling, Krissamtal, föräldrastödsprogram t ex Komet eller ABC
- Kunskap/erfarenhet av nätverksmöten och samverkansmöten
Din kompetens:
Vid rekryteringen läggs stor vikt vid personlig lämplighet och följande kompetenser:
- Du är utvecklingsinriktad och driver på ett självgående sätt dina uppgifter framåt
- Du är förtroendeingivande och har god samarbetsförmåga
- Du har kunskap och förmåga att dokumentera korrekt och rättssäkert.
Det här kan vi erbjuda dig
Ett utvecklande arbete som engagerar och utmanar, tillsammans med kunniga kollegor och erfarna chefer. Vi sitter i ljusa trevliga kontorslokaler med goda parkeringsmöjligheter och närhet tillköpcentrum, restauranger, naturområde med bad, skid- och löpspår, samt till Handens pendeltågsstation, endast 20 minuter från T-centralen. Vi har fri tillgång till gym i kommunhuset, rökfri arbetstid, friskvårdscheckar, årsarbetstid, klämdagar samt möjlighet till semesterväxling.
Välkommen med din ansökan!
Haninge kommun ser mångfald som en styrka och välkomnar alla sökande. Vår kompetensbaserade rekryteringsmetodik syftar till att fokusera på individens kompetens och därigenom även motverka diskriminering. Ersättning
