Vikarierande kundsupportmedarbetare
2025-09-18
Trivs du i en serviceinriktad roll med varierande arbetsuppgifter och nära kontakt med våra kunder? I den här rollen har du dagligen direktkontakt med våra kunder och medlemmar och du hanterar dina ärenden med en känsla för service och effektivitet.
Om Elon Group
Elon Group vill vara en attraktiv arbetsplats. Hos oss präglas arbetsklimatet av respekt för dig som individ. All verksamhet hos Elon Group ska byggas på mångfald, inkluderande och respekt för alla människors lika värde. Detta leder till engagemang, innovation och affärsutveckling. Tillsammans med utmanande och stimulerande arbetsuppgifter gör detta Elon Group till en spännande arbetsplats. Att vara en attraktiv arbetsgivare säkerställer vi genom kompetensutveckling, löpande uppföljning, bra ledarskap samt bra kommunikation.
Arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter och huvudsakliga ansvarsområden innefattar:
- Hantering av inkommande ärenden till Elon Kundsupport B2B
- Support till butiker som arbetar med nyproduktion och förvaltning, samt support till vår B2B avdelning centralt
- Orderadministration, koordinering, transportlogistik samt produktfrågor
- Hanterar övrigt förekommande supportfrågor så som information vid förseningar, leveransuppdateringar, leveransbokningar
För denna roll ingår du i ett mindre team där vi sitter i ett öppet kontorslandskap i en större grupp om cirka 24 personer. Rollen är placerad i Örebro.
Utbildning och erfarenhet
Avslutad gymnasieutbildning och erfarenhet från service eller kundsupport. Du har goda kunskaper i Office-paketet och företrädesvis affärssystemet Jeeves. Erfarenhet från vitvaru - hemelektronik eller transportbranschen, samt ärendehanteringssystemet ImBox är meriterande.
För att trivas i rollen ser vi att du är serviceinriktad, positiv, driven och gillar att arbeta med människor. Du har ett professionellt bemötande och har lätt för att presentera och kommunicera information. Du trivs med att ta eget ansvar i ditt arbete, du gillar att ha många bollar i luften, samtidigt som du trivs med att jobba i ett team där vi strävar efter samma mål.
Är vi rätt för varandra?
Inom Elon Group är vi övertygade om att olikheter bidrar till en innovativ miljö där vi tillsammans utmanar gränser och utvecklar ny kunskap och kompetens för framtiden. Vi kan inte lova dig ett enkelt jobb, men vad vi kan lova dig är ett gäng engagerade kollegor och spännande utmaningar att ta itu med. Du kommer att arbeta i en dynamisk miljö som ger dig utvecklingsmöjligheter både professionellt och personligt. Hos oss får du möjlighet att göra skillnad.
