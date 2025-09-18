Vikarierande Konstproducent till Kulturförvaltningen
2025-09-18
Kulturförvaltningens verksamheter berikar människors liv genom bibliotek, mötesplatser för unga, konst och annan kulturverksamhet.
Halmstads kommun är utsedd till Årets kulturkommun 2023 för en långsiktig kulturpolitik som bidrar till livskvalitet, gemenskap, hälsa, välfärd och demokrati för alla invånare och besökare.
På kulturförvaltningen arbetar cirka 130 personer uppdelade på tre avdelningar: kultur och konst, biblioteken i Halmstad och förvaltningsstaben.
Kulturförvaltningen svarar för kulturell service i hela Halmstads kommun och jobbar med delaktighet som centralt verktyg. Här finns prisvinnande bibliotek och på våra mötesplatser utgår vi från att alla unga ska ges möjlighet till en meningsfull fritid. Vi har ett museum med nationell ryktbarhet samt en omfattande samling av offentlig konst i stadsrummet. Vi driver Halmstads nya kulturhus och ansvarar för stödformer till kulturlivet samt kommunens medborgarservice
Enhet konst ansvarar för Kulturförvaltningens konst- och kulturarvsfrågor. Det sker genom utställningsverksamhet på Mjellby Konstmuseum och Halmstads Konsthall, offentliga gestaltningar och stöd till föreningsdrivna Kultur på Slottet. Vi arbetar både historiskt tillbakablickande och med aktuella frågor i vår samtid.
Konstenheten söker nu en vikarierande konstproducent knuten till vårt utställningsteam bestående av intendent, pedagog, koordinator, tekniker och guider. Du bör vara en erfaren konstproducent med professionell konstkompetens och tidigare erfarenhet av både samtidskonstprojekt likväl som musealt arbete. Vi söker dig som är handlingskraftig, kvalitetsmedveten och har förmågan att hantera både helhet och detaljer. Du är målinriktad, systematisk i ditt arbete och kan hålla deadlines. Din prestigelöshet och flexibilitet gör dig till en stark lagspelare som bidrar positivt till vårt team.Publiceringsdatum2025-09-18Arbetsuppgifter
I din roll som konstproducent ansvarar du tillsammans med teamet för produktion av utställningar på enhetens två institutioner. Du arbetar i tät dialog med intendent, pedagog, konstnärer och tekniker gällande utställningarnas utformning och scenografi. Du ansvarar för att skapa förutsättningar för konstnärernas arbete, samordna samarbeten och bidra i innehållsfrågor. Som del av offentlig förvaltning arbetar du aktivt för att nå ut till en bred publik och göra vår konst tillgänglig för olika målgrupper.
Utöver ditt ansvar för utställningsproduktion ingår du i konstenhetens övergripande verksamhet och utvecklingsarbete. Arbete med tillfälliga konstprojekt i samarbete med andra institutioner, konstnärsdrivna organisationer och civilsamhället kan ingå. Tjänsten kombinerar fysiskt och praktiskt arbete inom utställningsproduktion, men även visst teoretiskt inriktat researcharbete.
Arbetsplatsen är i våra olika lokaler i Halmstad samt i kommunala verksamheter över hela kommunen.
Viss helg- och kvällstjänstgöring ingår.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
* har akademisk utbildning inom konst, konstvetenskap eller styrkt erfarenhet inom konstområdet
* har tidigare erfarenhet av att producera konstutställningar på institution
* har praktisk erfarenhet av att leda projekt och processer inom konstutställningsproduktion.
* har intresse för strategiskt utvecklingsarbete inom konst
* har vana att samarbeta nära med olika aktörer inom konstområdet
* är intresserad av pedagogik, program och delaktighet inom konstområdet
* har goda fackspråkliga kunskaper i talad och skriven svenska och engelska
* har B-körkort
Det är meriterande om du har erfarenhet av att producera tillfälliga konstprojekt.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
