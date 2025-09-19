Vikarierande kommunarkivarie
Staffanstorp är en ung och expansiv kommun med drygt 27 000 invånare, ett av Sveriges bästa näringslivsklimat, attraktiva boendemiljöer och skolor i den absoluta rikstoppen. Våra cirka 1200 medarbetare arbetar för att skapa en högkvalitativ service, trygghet och livskvalitet för våra invånare. Oavsett om du lär barn att läsa och räkna, erbjuder kultur och musik, ger trygghet och vård eller utvecklar kommunens gator och torg så bidrar du till att skapa bra dagar för dem som lever och verkar i Staffanstorp.
Som medarbetare i kommunen är du del av en organisation med hög delaktighet och snabba beslutsvägar. Du kommer ha ett stort kollegialt stöd där vi tillsammans arbetar för att förverkliga idéer och tankar. Våra verksamheter präglas av tillit till varandra och ett närvarande ledarskap. Vill du ha ett meningsfullt arbete där du gör skillnad, välkommen till oss!KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN
Kommunstyrelseförvaltningen består av flera centrala stödfunktioner som kommunikation, kansli, stab, HR, ekonomi, kost, IT, säkerhet samt utredning och analys.
KANSLI
Kansliet besår av nämndssekreterare, registratorer och arkivarie vars gemensamma uppdrag är att utveckla ärendehanteringsprocessen och nämndsadministrationen för hela kommunen.Publiceringsdatum2025-09-19Arbetsuppgifter
Vi söker en vikarierande kommunarkivarie till kansliet på kommunstyrelseförvaltningen i Staffanstorps kommun då vår nuvarande arkivarie ska vara tjänstledig. Tjänsten kommer vara aktuell under cirka 7 månader och det kommer finnas eventuell möjlighet till förlängning därefter.
Du kommer att vara en del av kansliet som leds av en kanslichef och består av två registratorer, fyra nämndsekreterare och en arkivassistent. Du ska vara intresserad av att ha ett brett arbetsfält och vilja ta ansvar för arkivvård och arkivverksamhetens utveckling i kommunen.
I arbetsuppgifterna som kommunarkivarie ingår bland annat:
• att besvara frågor från allmänheten,
• lämna ut handlingar och sekretesspröva dem vid behov,
• att kravställa och ta emot analoga leveranser till centralarkivet,
• ge råd och stöd till verksamheten gällande till exempel informationshanteringsplaner,
• ansvara för revision gällande kommunstyrelseförvaltningens informationshanteringsplan,
• ordna och förteckna arkiv,
• hålla utbildningar och samverka med enheter inom organisationen på ett sätt som hjälper dem till en korrekt dokumenthantering,
• ta emot släktforskare i forskarsalen och vägleda dem,
• att inneha rollerna "arkivkontakt" och "leveranskoordinator", det vill säga att agera som kontaktperson gentemot kommunalförbundet Sydarkivera och samordna leveranser av e-arkiv till dem. Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad inom arkivvetenskap på högskolenivå och har god kännedom om den lagstiftning som styr offentlig förvaltning. Arbetslivserfarenhet av arkivverksamhet är särskilt meriterande.
Då du kommer att vara vår specialist i arkivfrågor ser vi det som viktigt att du kan arbeta självständigt och ta egna initiativ, samt att du har ett gott ordningssinne och är serviceinriktad. I rollen som arkivarie behöver du vara kommunikativ och ha en god samarbetsförmåga samt vara duktig på att skapa förtroendeingivande relationer då du kommer att ha många kontakter både internt och externt.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Observera att vi i den här rekryteringen har valt att ta bort det PERSONLIGA BREVET från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor. Detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Vill du veta mer om hur det är att arbeta i Staffanstorps kommun gå till: www.staffanstorp.se/jobb-och-foretagande/jobbahososs/
Staffanstorps kommun tillämpar rökfri arbetstid.
Inför rekryteringsarbetet har Staffanstorps kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
