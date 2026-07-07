Vikarierande Kokerska/lokalvårdare Föräldrakooperativ
Smultronställets Förskola I Junsele / Kockjobb / Sollefteå Visa alla kockjobb i Sollefteå
2026-07-07
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Vi är en liten föräldrakooperativ förskola med 16 barn som söker en vikarie som kokerska 50% och lokalvårdare 25%.
Vikariatet gäller från 3 augusti-30 november med eventuell möjlighet till förlängning.
Som kokerska på Smultronställets förskola arbetar du ensam och självständigt i verksamhetens tillagningskök.
Maten lagas i möjligaste mån från grunden. Du plockar undan frukost, lagar lunch och förbereder mellanmål.
I arbetet ingår beställning av varor , städning, hantering av specialkost vid behov, HACCP (produktsäkerhet) och egenkontroll.
Städning av alla lokaler i verksamheten.
Intervjuer sker löpande under ansökningstiden. Utdrag ur belastningsregistret krävs vid anställning. Vi har kollektivavtal med Fremia.
Är du den vi söker och vill veta mer?
Välkommen att höra av dig till rektor Viktoria Eriksson Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-21
E-post: smultronstallet128@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kokerska". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Smultronställets Förskola I Junsele
Lillegård 128 (visa karta
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883 71 JUNSELE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Rektor
Viktoria Eriksson smultronstallet128@gmail.com 0703786705 Jobbnummer
9996042