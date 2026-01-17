Vikarierande kock mars till september
2026-01-17
Älskar du äkta Texas-mat, högt tempo och kök med tydlig struktur?
Nu söker vi en vikarierande kock som vill bli en del av vårt team och hjälpa oss leverera den autentiska Texas-upplevelsen till våra gäster.
Vi är en franchiserestaurang som funnits i Sverige sedan 1994. Vår mat har sitt ursprung i Texas, USA - och träkolsgrillen står i centrum. Hos oss handlar det om genuina smaker, kvalitet och Southern Hospitality, både på tallriken och i teamet.
Tjänsten är ett vikariat under föräldraledighet, från mitten av mars till september, med möjlighet till fler timmar under högsäsong.
Arbetsuppgifter
Förberedelse och tillagning av à la carte
Service under kvällar och helger
Arbete vid träkolsgrill
Sedvanliga arbetsuppgifter i kök
Samarbete för ett effektivt och välfungerande kök
Vi söker dig som
Har minst 2 års erfarenhet av arbete som kock i à la carte-kök
Är noggrann, stresstålig och lättlärd
Trivs med att arbeta både självständigt och i team
Har god förståelse för service, kvalitet och tempo
Behärskar svenska i tal och skrift, alternativt engelska
Har erfarenhet av eller intresse för arbete med träkolsgrill (meriterande)
Vi erbjuder
Ett säsongsbaserat vikariat från mitten av mars till september
Omfattning 55-90 %, enligt överenskommelse
Arbetstider förlagda till kvällar och helger
Ett sammansvetsat team och tydlig struktur
Lön enligt kollektivavtal/överenskommelse

Publicering: 2026-01-17

Så ansöker du
Skicka CV och en kort presentation.
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
https://www.texaslonghorn.se
