Vikarierande Kock - pooltjänst till Kostenheten
Säffle Kommun / Kockjobb / Säffle Visa alla kockjobb i Säffle
2026-06-23
, Åmål
, Grums
, Bengtsfors
, Hammarö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Säffle Kommun i Säffle
, Åmål
, Karlstad
, Sotenäs
eller i hela Sverige
Välkommen till oss!
I Säffle kommun både kan, vill och vågar vi. Tillsammans bygger vi en hållbar och demokratisk kommun genom tillit, ansvar och engagemang. Vi i Säffle kommun strävar efter att skapa en dynamisk och inkluderande gemenskap där invånarna känner sig trygga och engagerade, så har vi formulerat vår vision om hur vi vill leva i Säffle 2035.Publiceringsdatum2026-06-23Beskrivning
Kostenheten består av 36 kök i tätorten och på landsbygden, varav 11 är tillagningskök.
Kostenheten tillagar ca 2 700 portioner dagligen till förskola, skola och äldreomsorg i Säffle Kommun.
Vi söker en vikarierande poolkock. Ditt arbete kommer att utföras på samtliga av våra enheter då grunden för tjänsten är att täcka upp för kollegor vid sjukdom och andra ledigheter. Det är därför viktigt att du är flexibel med vart ditt arbete ska utföras och snabbt kan ställa om från rutinerna i ett kök till dem i ett annat.Dina arbetsuppgifter
Matlagning, tillagning av specialkost, salladsberedning, servering, disk- och städarbete. Administrativa uppgifter i form av egenkontroll, beställningar, kontering av fakturor, rapportering av statistik och försäljning, samt övrigt förekommande arbetsuppgifter i ett storkök.Kvalifikationer
Du ska ha kockutbildning, eller annan adekvat utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdigt och minst 2 - 4 års erfarenhet av arbete i storkök. Du ska ha HACCP-utbildning, utbildning i hantering av allergi-och specialkost och goda kunskaper i kostdatasystemet Matilda. B-körkort och tillgång till egen bil är ett krav för tjänsten.
Du ska ha kunskap och intresse för goda, näringsriktiga och hållbara måltider där gästen och måltidsmiljön står i centrum.
Du ska kunna arbeta både självständigt och i grupp, du arbetar effektivt och är kundorienterad med en utpräglad känsla för service. Som person är du lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande gentemot matgäster och kollegor. Du tar ansvar för ditt uppdrag och är duktig på att organisera och planera ditt arbete. Vidare har du god kommunikativ förmåga, är lojal och har lätt för att samarbeta och komma överens med andra människor.
Vi kommer inför anställning att begära att du uppvisar utdrag ur belastnings- och misstankeregistret.
Grundläggande datakunskap är förutsättningar för tjänsten.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.Anställningsvillkor
Vikariat med chans till förlängning.
Eventuellt kan helgtjänstgöring bli aktuellt.
Anställningsform semesteranställning.
Intervjuer sker löpande.
För vidare information om våra verksamheter besök: https://www.saffle.se/
Läs mer om Säffle kommuns förmåner på vår karriärsidan.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem och inte heller skicka in dem via e-post. Ansökan ska skickas via brev till ansvarig chef. Vänd dig direkt till rekryterande chef enligt ovan kontaktuppgifter.
Säffle kommun tillämpar rökfri arbetstid. Vi undanber oss kontakt med annonsförsäljare och övriga media i den här rekryteringen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Säffle Kommun
(org.nr 212000-1900), http://www.saffle.se
Kanaltorget 1 (visa karta
)
661 30 SÄFFLE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kostenheten Kontakt
Marie Lundberg, kostchef 0533-681050 Jobbnummer
9974166