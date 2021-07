Vikarierande kanslichef - Osby kommun, Kommunstyrelseförvaltning - Ekonomichefsjobb i Osby

Osby kommun ligger i nordöstra Skåne, i hjärtat av Sydsverige med goda kommunikationer och naturnära boendemiljöer.Söker du ett givande och intressant arbete med möjlighet att utvecklas i din roll? Då har vi jobbet du söker!Som medarbetare är du en viktig del av dagens och framtidens utveckling. Vi finns där våra medborgare finns, vi påverkar och gör skillnad i människors vardag varje dag. Vi anser att vi har Sveriges viktigaste jobb!I Osby kommun tar vi avstamp i en gemensam värdegrund i vår strävan mot att utföra vanliga jobb ovanligt bra.Vi kan vi vill vi vågar! Vågar du?Vi söker en vikarierande kanslichef till kanslienheten, som är en del av kommunstyrelseförvaltningen.2021-07-05Som kanslichef leder du kommunkansliets arbete och ansvarar för hela den politiska ärendeprocessen med beredning till nämnder, kommunstyrelse och kommunfullmäktige. Du ansvarar även för kommunens ärendehanteringssystem och att utveckla processen kring ärenden. Kanslienhetens ansvarsområde omfattar även arkiv, registratur, personuppgiftsbehandling, överförmyndarhandläggning, juridisk rådgivning, utredningsarbeten med mera.I uppdraget ingår att organisera och utveckla kanslienhetens verksamhet och service utifrån förvaltningarnas och politikernas behov.Du kommer att ha omväxlande arbetsuppgifter med både interna och externa kontakter vilket exempelvis kan innebära utbildning till medarbetare och förtroendevalda. Du har verksamhets-, personal- och ekonomiansvar för kanslifunktionen.Vi söker dig med relevant akademisk utbildning med inriktning mot statsvetenskap, samhällskunskap eller motsvarande som arbetsgivaren finner likvärdig. Du har kvalificerad erfarenhet av utredningsarbete i offentlig förvaltning samt kunskap i kommunallagen, förvaltningslagen samt offentlighets- och sekretesslagen.Som person är du analytisk och strukturerad och har förmåga att se till helheten. Du kan snabbt sätta dig in i olika ärenden av skiftande karaktär och tar egna initiativ. Du är en god kommunikatör som kan uttrycka dig tydligt och pedagogiskt i komplexa frågor i såväl tal som skrift. Du har goda ledaregenskaper som yttrar sig genom ett gott bemötande, integritet, prestigelöshet och förmåga att entusiasmera dina medarbetare.Du har även ett stort intresse för samhällsfrågor och vi ser det som extra meriterande om du har arbetat i en politiskt styrd organisation och har erfarenhet av chef- och ledarskap.Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Anställning förutsätter att säkerhetsprövning är genomförd och godkänd.ÖVRIGTI denna rekrytering arbetar vi med löpande urval vilket innebär att vi kan komma att kalla till anställningsintervju innan ansökningstiden har gått ut. Vi ber dig därför att inkomma med din ansökan så snart som möjligt.Vi har valt rekryteringssätt och undanber oss därför, vänligt men bestämt, all kontakt med rekryteringsbolag.Med hänsyn till medarbetares, kollegors, kunders och brukares hälsa tillämpar Osby kommun rökfri arbetstid.För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Osby kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt.Om du blir kallad till intervju ber vi dig ta med betygshandlingar.Vid eventuell anställning krävs registerutdrag från belastningsregistret.Välkommen med din ansökan!Varaktighet, arbetstidHeltid. Tidsbegränsad anställning, tillträde: 2021-10-18 Tjänsten är ett vikariat under föräldraledighet., upphör: 2022-11-30 .Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2021-08-15Osby kommun, Kommunstyrelseförvaltning