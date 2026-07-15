Vikarierande Ingenjör/ Tekniker inom Anläggningsinformation
Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag / Gruv- och metallurgijobb / Gällivare Visa alla gruv- och metallurgijobb i Gällivare
2026-07-15
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LKAB har tagit en ledande roll när det gäller skapandet av framtidens moderna gruvor där vi med hjälp av ökad automatisering, digitalisering och nya arbetssätt skapar möjlighet för kraftigt ökad produktion.
Hos LKAB får du chansen att bidra till en hållbar omställning och samtidigt utvecklas i en roll där struktur och digitalisering möts. Här gör ditt arbete skillnad – både för oss och för världen. Nu söker vi en Ingenjör/Tekniker inom Anläggningsinformation till ett vikariat med placering i antingen Kiruna, Malmberget eller Luleå.
Den hållbara omställningen börjar med oss
Vi står inför vår största utmaning hittills – att se till att Sverige och Europa har det som krävs för att ställa om. Så att vi kan leva det liv vi vill, nu och imorgon. På samma sätt som vi vill förbättra framtiden, vill vi utveckla alla som är med oss på resan, personligt och professionellt. Vill du vara med och lägga grunden för det liv vi lever och som bygger världen omkring oss?
Din roll
Vi söker en Vikarierande Ingenjör/Tekniker inom Anläggningsinformation som vill bidra till en strukturerad och tillförlitlig informationsmiljö på LKAB. I denna roll blir du en viktig del av vårt arbete med att upprätthålla hög kvalitet på den tekniska anläggningsinformationen – en central komponent för effektiv drift och underhåll i vår verksamhet. Du jobbar även med utveckling inom området.
Som Ingenjör/Tekniker inom Anläggningsinformation arbetar du i ett engagerat team där ni ansvarar för att förvalta och utveckla information, strukturer, regelverk och systemstöd för dessa. Du säkerställer att rätt krav ställs och att informationen är aktuell, spårbar och tillgänglig i våra system.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Förvalta och utveckla LKAB:s dokumentationsregelverk, inklusive rutiner, riktlinjer och anvisningar
Säkerställa enhetliga informationsstrukturer för dokumentation i våra system
Administrera informationsflöden och se till att rutiner fungerar i praktiken
Hantera löpande ärenden inom dokumentation och bidra till ordning och reda i dokumentationsmiljön
Jobba med ständiga förbättringar och bidra i utvecklingsprojekt
Bygga nätverk med verksamhetens olika intressenter för att stärka stödfunktionens roll och relevans
Följa utvecklingen inom dokumentationsområdet, både internt och externt
Här får du en central roll i att säkerställa att anläggningsinformation är samlat, spårbart och lättillgängligt – ett viktigt bidrag som stärker vår tekniska förvaltning & utveckling och långsiktiga hållbarhet. Du blir en del av LKAB:s digitaliseringsresa och arbetar nära verksamheten för att stötta och utveckla deras arbetssätt kring anläggningsinformation. Genom att skapa tydligare processer och strukturer hjälper du våra kollegor att lyckas med sin informationshantering.
Din kompetens och intresseområde kommer påverka rollens riktning och utveckling. Tjänsten kan placeras i Luleå, Kiruna eller Malmberget. Oavsett placeringsort arbetar du nära kollegor inom teknisk administration och har kontaktytor mot verksamheter i hela LKAB-koncernen. Rollen ger dig möjlighet att bidra till utvecklingen av anläggningsinformation som stödjer en säker, effektiv och hållbar verksamhet.
Det här har du med dig
Vi tror att du antingen är nyutexaminerad från högskola eller universitet, eller har hunnit samla på dig viss erfarenhet efter examen.
Du är nyfiken, kommunikativ och trivs med att samarbeta. Med ett strukturerat arbetssätt, intresse för verksamhetsutveckling och förmåga att skapa goda relationer bidrar du till att driva arbetet framåt. Du ser möjligheter i förändring, motiveras av nya utmaningar och gillar att omvandla idéer till resultat tillsammans med andra.
För den här rollen kommer du erbjudas utbildning och kompetensöverföring anpassat för rollen, LKAB har stöd av externt bolag vid utbildning inom området.
Utöver det behöver du ha:
Examen som civilingenjör, högskoleingenjör eller yrkeshögskoleingenjör, vi är öppen för flera teknikområden t ex: maskinteknik, el & automation, bygg eller underhåll
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
B-körkort, vilket är ett krav för alla tjänster inom LKAB
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi strävar efter en rättvis och objektiv rekryteringsprocess. Därför ber vi vanligtvis inte om personliga brev. I stället ber vi dig att svara på frågor relaterat till den specifika tjänsten du söker. Dina svar hjälper oss att förstå din kompetens och erfarenhet, så ta dig tid att svara så tydligt och utförligt som möjligt.
Ansökningar behandlas löpande, så vänta inte med din ansökan.
Start: Enligt överenskommelse.
Plats: Kiruna, Malmberget eller Luleå
Omfattning: Heltid, visstid föräldravikariat på ett år
Kontakt: För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef Jan Liljeström, jan.liljestrom@lkab.com
Fackliga kontakter Kiruna/ Svappavaara:
Sakari Alanko, Unionen, 0980-725 08
Ledarna Norra, ledarna.norra@lkab.com
Peter Johansson, Akademikerföreningen, 0980-718 79
Fackliga kontakter Malmberget/Luleå:
Unionen Södra Katarina Paganus, 0970-762 98
SACO-klubben Södra – Annika Taavoniku, 0970-795 32
Ledarna Södra – Johanna Dahlin, 010-144 50 16
LKAB är en internationell gruv- och mineralkoncern med norra Sverige som bas och hela världen som arbetsplats. Vileder vägen mot koldioxidfri produktion och vi gör det tillsammans – i en öppen, varm och säker arbetsmiljö medteknologi och utveckling i fokus. Vi välkomnar utmaningar, innovativa idéer och initiativförmåga, alltid medjämställdhet och mångfald i fokus. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag
(org.nr 556001-5835)
983 81 GÄLLIVARE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Lkab Jobbnummer
10003511