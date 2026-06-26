Vikarierande Idrottslärare Hanemålaskolan åk1-6
Nybro kommun, Lärande- och kulturförvaltningen, Grundskola / Förskollärarjobb / Nybro Visa alla förskollärarjobb i Nybro
2026-06-26
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Nybro kommun är en expansiv kommun i det småländska glasriket med cirka 20 000 invånare. Här finns stora och små företag främst inom glas-, trä- och pappersindustrin - flera av dem världsledande inom sina respektive branscher.
Kommunen har ett strategiskt läge mellan de tre regionala centrumen Kalmar, Karlskrona och Växjö. Kommunikationerna är goda med järnväg samt en flygplats inom tre mil.
I Nybro kommun finns möjligheterna att välja attraktiva boende med vackra miljöer i staden eller på landsbygden. Möjligheterna till rekreation och friluftsliv är goda då det aldrig är långt till naturen.
Nybro kommuns vision är "Med trygghet, nyfikenhet och nytänkande bygger vi en ny bro till framtidens större Nybro."
På nybro.se kan du bland annat läsa om hur det är att jobba i Nybro kommun och ta del av vilka förmåner vi erbjuder våra medarbetare:https://nybro.se/jobb-foretagande/nybro-kommun-som-arbetsgivare/
Skolan i Nybro kommun har som mål att ge varje barn och elev de bästa förutsättningarna för att lyckas. I Nybro kommun möts barn, elever och vårdnadshavare av välutbildad och engagerade pedagoger, lärare, rektorer och personal som alla strävar mot att skapa en trygg skolmiljö med utbildningens kvalité i fokus. Kulturen har som mål att ge kommuninvånarna en god tillgång till kultur och stärka kulturföreningarna så de kan bedriva en bredd av kulturverksamheter. Lärande- och kulturförvaltningen i Nybro kommun bedriver förskola, förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola, skolbarnsomsorg, gymnasieskola samt kommunal vuxenutbildning med SFI och särskild utbildning för vuxna. Inom förvaltningen finns utbildning i glashantverk genom Riksglasskolan i Pukeberg samt uppdragsutbildningar och utbildningar inom yrkeshögskolan. Lärande- och kulturförvaltningen har även ansvar för bibliotek, kulturskola, kulturhus med biograf, fritidsgårdsverksamhet, samt allmänna kulturfrågor. Lärande- och kulturförvaltningen har drygt 850 anställda och en årsbudget på omkring 580 miljoner kronor. Förvaltningen är organiserad i verksamhetsområden som leds av en verksamhetschef för vardera förskola, grundskola, gymnasiet och vuxenutbildningen samt för kulturenheten. Förvaltningen leds av en förvaltningschef som också är skolchef.
Hanemålaskolan är en modern skola som ligger nära naturen i östra delen av Nybro, strax innan centralorten och i nära anslutning till kollektivtrafik. Skolan är samarbetspartner med Linnéuniversitetet och Vi-skoleprojektet där vi hjälper till att utbilda nästa generation lärare.
Du arbetar nära kollegor i arbetslag och bidrar aktivt till skolans utveckling. Tillsammans skapar vi en trygg och stimulerande lärmiljö där elever ges förutsättningar att utvecklas både fysiskt och socialt.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-26Arbetsuppgifter
Vi söker dig som har behörighet att undervisa i idrott åk.f-6. Med god didaktisk förmåga, ämneskunskap och en tydlig struktur skapar du de bästa förutsättningarna för att våra elever ska nå kunskapskraven.
I rollen ansvarar du för planering, genomförande och uppföljning av undervisning i idrott och hälsa, i enlighet med gällande styrdokument.
I klassrummet är det du som leder genom en tydlig lektionsstruktur med förväntningar på eleverna och med förmågan att skapa relationer. Du ska vara en trygg, engagerad och relationsskapande person som kan kombinera de värdegrundande målen med utveckling och lärande.
Som idrottslärare kommer du att:
• Planera, genomföra och utvärdera undervisning i idrott och hälsa i åk 1?6
• Arbeta utifrån läroplanen (Lgr22) och bidra till elevers kunskapsutveckling
• Skapa en trygg, inkluderande och stimulerande lärmiljö
• Bedöma och dokumentera elevernas kunskaper
• Samverka med kollegor, elevhälsa och vårdnadshavare
Tjänsten är ett vikariat under höstterminen 2026 eftersom vår ordinarie idrottslärare ska vara föräldraledig.Kvalifikationer
• Är legitimerad lärare eller lärare i fritidshem med behörighet i idrott och hälsa för åk 1-6
• Har god kunskap om läroplan och styrdokument
• Är trygg i ditt ledarskap i undervisningssituationen
• Har förmåga att anpassa undervisningen efter elevernas olika behov
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete i grundskolan.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 3-6 månader, tillträde: 2026-08-10 , upphör: 2026-12-18 .
Arbetstid: Dagtid.
Vi ber dig söka tjänsten genom länken i denna annons för att underlätta vår hantering av inkomna ansökningar. Det är av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot andra sökande. Efter att du sökt första gången kan du logga in till ditt CV och uppdatera dina uppgifter samt ändra i det personliga brevet. Därmed kan du söka andra tjänster inom Nybro kommun eller andra organisationer anslutna till Offentliga jobb. Alla skickade ansökningar sparas under din inloggning.
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Sista dag att ansöka är 2026-07-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026 110". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nybro Kommun
(org.nr 212000-0753)
Stora Trädgårdsgatan 5 (visa karta
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382 80 NYBRO Arbetsplats
Nybro kommun, Lärande- och kulturförvaltningen, Grundskola Kontakt
Sveriges lärare
Mikael Brasch 0481-45536 Jobbnummer
9981596