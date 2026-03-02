Vikarierande HR-strateg till Tranemo kommun
2026-03-02
Vår kollega Emma kommer vara föräldraledig och vi söker nu hennes ersättare.
HR-funktionen är en central stödfunktion inom kommunen och består av tre HR-strateger, en HR-administratör och en HR-chef. Tillsammans arbetar vi strategiskt och operativt för att ge verksamheterna ett professionellt, rättssäkert och kvalitetssäkrat HR-stöd.
I Tranemo kommun känner du dig välkommen. Här verkar vi för en stark känsla av samhörighet och uppmuntrar dig som anställd att ha inflytande och delaktighet i utvecklingsarbetet av våra verksamheter. Vi utgår från ett tydligt hållbarhetsperspektiv där vi som arbetsgivare satsar på bra arbetsvillkor, ett gott ledarskap och utgår från en tydlig värdegrund; Vår verksamhet ska vara tillgänglig för alla, alla ska bli bemötta på ett positivt och professionellt sätt, vi levererar tjänster med god service och hög kvalitet och alla vi möter ska känna att de blir lyssnade på.
Vi lever i en föränderlig tid och söker därför efter kompetenta och engagerade medarbetare som vill vara med och bygga framtidens Tranemo.
Tranemo kommun - Närheten till varandra bygger relationer för framtiden.
Som HR-strateg är du ett kvalificerat stöd till kommunens chefer i HR-frågor. Du arbetar nära verksamheten och bidrar till att skapa en hållbar arbetsmiljö, stärka ledarskapet och utveckla våra processer.
Du kommer att vara riktat HR-stöd till omsorgssektionens chefer inom områdena rehabilitering, personalärenden, rekrytering, arbetsmiljö mm. I din sektion har du en given plats i sektionens ledningsgrupp och bidrar med ditt HR-perspektiv.
Vi erbjuder dig ett självständigt och meningsfullt uppdrag där du gör skillnad, en arbetsplats med korta beslutsvägar och nära till chefer och kollegor samt möjlighet att påverka både ditt arbete och vår organisation.Kvalifikationer
För att lyckas i rollen har du relevant akademisk utbildning inom HR/personal-området.
Det är meriterande om du har erfarenhet av brett HR-arbete inom offentlig förvaltning, gärna inom omsorg/socialförvaltning.
Du arbetar självständigt, är trygg i din yrkesroll och skapar förtroende genom att bygga goda och tillitsfulla relationer. Du är van att arbeta både operativt och strategiskt samt driva utvecklings- och förändringsprocesser med ett lösningsfokuserat och konsultativt förhållningssätt.
Samverkan med verksamhet och fackliga företrädare sker naturligt och komplexa frågor förklaras på ett tydligt och pedagogiskt sätt. Kommunikationen är anpassad efter målgrupp, både i tal och skrift, och det finns en trygghet i att tala inför större grupper.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Du behöver har B-körkort då arbetet innebär att du ibland behöver kunna ta dig till olika arbetsplatser runtom i vår kommun.
Tjänsten är tidsbegränsad till och med den 15 maj 2027, med eventuell möjighet till förlänging.
ÖVRIGT
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
