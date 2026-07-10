Vikarierande HR-specialist till Kungälvs kommun
Kungälvs kommun, Utveckling och Innovation, HR-enheten / Personaltjänstemannajobb / Kungälv Visa alla personaltjänstemannajobb i Kungälv
2026-07-10
, Göteborg
, Partille
, Lerum
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kungälvs kommun, Utveckling och Innovation, HR-enheten i Kungälv
Kungälvs kommun är en plats där vi tillsammans skapar värde i människors vardag. Vår vision visar riktningen framåt och våra ledord -mod, respekt och medskapande vägleder oss i hur vi arbetar varje dag. En bra arbetsplatskultur och stöd för din personliga utveckling är viktigt för oss. Din insats räknas!Publiceringsdatum2026-07-10Beskrivning
Kungälvs kommun utvecklas och växer. Vi arbetar med att stödja organisationens behov i alla dessa frågor. I HR-gruppens övergripande uppdrag ingår att hantera och utveckla HR-arbetet för att stödja kommunens mål om tillväxt. Vi vill vara en attraktiv arbetsplats för alla våra medarbetare.
Vi arbetar i en aktivitetsbaserad kontorsmiljö med ny teknik och du kommer vara en del av vårt engagerade HR-grupp då vi nu söker en HR-specialist på vikariat. HR-enheten är organiserad under stabsfunktionen Utveckling och innovation.Dina arbetsuppgifter
Är du en självständig HR-specialist som gärna tar helhetsansvar? Är du duktig på att använda din kompetens och erfarenhet och vill vara med oss i vår strävan att konstant förbättra våra HR-processer och arbeta brett för verksamheterna? Då kan du vara rätt person och kommer trivas hos oss!
I rollen som vikarierande HR-specialist kommer du att stödja chefer inom sektor Trygghet och stöd i HR-områdets samtliga delar. Vi är uppdelade i olika sektorsteam och tillsammans med kollegor i ditt team kommer du stödja sektorn och ha egna verksamhetsområden. Arbetsuppgifterna är breda och du kommer att arbeta med både operativa, administrativa, konsultativa och strategiska frågor. Du behöver vara beredd på att arbeta med personalärenden från början till slut. Fördelningen mellan verksamhetsstöd/grunduppdrag och HR-processer beräknas vara 85% verksamhetsstöd/grunduppdrag och 15% arbete med HR-processer. För att nå framgång i denna roll behöver du vara en person som stimuleras av utmaningar och ansvar och som tar initiativ till att förbättra, utveckla och effektivisera ditt stöd inom HR-området.
Du kommer att självständigt planera ditt arbete, men du är ändå aldrig ensam! Vi har regelbundna möten på enheten där vi prestigelöst delar kunskap, stöttar och utvecklar varandra. Inom HR-processer har man också kollegor som man arbetar nära med och det kan var andra än de som är i sektorsteamet. Du har möjligheter att växa i din roll samt att påverka och utveckla verksamheten med dina idéer och synpunkter. Gruppen som du kommer arbeta i finns det tilltro till varandras kompetenser, omtanke om varandra och varandras olikheter och ett öppet samarbetsklimat.
Vi erbjuder dig
Ett arbete i en viktig och spännande organisation
En dynamisk arbetsplats med trevliga kollegor och fin arbetsmiljö
FriskvårdsbidragKvalifikationer
Vi vill att du har vad arbetsgivaren bedömer en relevant högskole- eller universitetsexamen med inriktning HR/PA där arbetsrätt har ingått. Du bör ha minst tre års erfarenhet som HR-specialist från offentlig förvaltning och för att klara uppdraget måste du ha erfarenhet av att driva personalärenden självständigt från början till lösning.
För att trivas hos oss behöver du vara självgående och ha en hög samarbetsförmåga samt ta ansvar för att både egna och gemensamma arbetsuppgifter genomförs och slutförs på rätt sätt. Du behöver tycka om att arbeta med vårt grunduppdrag som är att ge ett nära verksamhetsstöd och arbeta med avtal, arbetsrätt och individ- och rehabiliteringsärenden! Som person är du även serviceinriktad, kommunikativ och tycker om att hjälpa till.
Ditt arbetssätt är metodiskt, strukturerat, analytiskt och lösningsorienterat och du har en god förmåga att omvandla idéer till verklighet. Du arbetar effektivt, kan balansera olika krav och behåller lugnet i svåra och komplexa situationer. Du arbetar med stort engagemang och är duktig på att bygga relationer. Du kan uttrycka dig väl i tal och skrift, detta för att det i uppdraget ingår att skriva arbetsrättsliga utredningar och tjänsteutlåtanden. Självklart har du en god IT-kompetens.
I den här rekryteringen är vi måna om att hitta rätt person för tjänsten och lägger därför stor vikt vid personliga egenskaper. Vi använder oss av arbetspsykologisk- och problemlösningstester. Vi kan komma att utföra registerkontroller för slutkandidater.
Låter detta som en spännande roll för dig? Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Intervjuer genomförs den 19 samt 21 augusti. Boka redan nu i din kalender.Övrig information
Ansökan tas endast emot digitalt via kungalv.varbi.com
Betyg/intyg lämnas på begäran eller vid en eventuell intervju.
Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten ej behöver tas i anspråk av befintlig personal på grund av övertalighet eller annan orsak.
Urvalsprocessen sker löpande under ansökningstiden.
Vi använder oss av digitala verktyg och i arbetet kan du komma att behöva använda dig av e-legitimation.
Innan eventuell anställning kräver vi att giltigt identitetskort där medborgarskap framgår samt giltigt arbetstillstånd uppvisas.
Provanställning kan komma tillämpas enligt kollektivavtal.
Registerkontroll genomförs för de tjänster där detta krävs enligt lag.
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta rekryteringsansvarig för hantering av din ansökan.
Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
Kungälvs kommun har upphandlade avtal.
Testning kan förekomma i rekryteringsprocessen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kungälvs Kommun
(org.nr 212000-1371), https://www.kungalv.se/arbete/lediga-jobb/
Ytterbyvägen 2 (visa karta
)
442 30 KUNGÄLV Arbetsplats
Kungälvs kommun, Utveckling och Innovation, HR-enheten Kontakt
Ulf Liljeros, Vision 0303-239392 Jobbnummer
9999931