Vikarierande HR-partner till Naturvårdsverket
Naturvårdsverket / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2026-03-18
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Naturvårdsverket i Stockholm
, Östersund
eller i hela Sverige
Vill du arbeta i en bred HR-roll där du får möjligheten att bidra till välfungerande HR-processer samt stödja våra chefer och verksamhet tillsammans med vårt engagerade HR-team? Vi på HR-enheten strävar efter att vara en hållbar och utvecklingsorienterad enhet där vi har kul och inspirerar varandra. Vi söker nu en ny kollega till ett vikariat som sträcker sig fram till och med sista augusti 2027.
HR-enheten på Naturvårdsverket är en kompetensstark enhet med 12 medarbetare som har till uppgift att skapa goda förutsättningar för ett professionellt ledar- och medarbetarskap i organisationen samt bidra till ett gott arbetsklimat. Vi säkerställer välfungerande HR-processer genom att ge stöd i frågor rörande rekrytering, anställning, kompetensförsörjning och arbetsmiljö samt ledar- och medarbetarutveckling. HR-enheten arbetar för att vara en professionell och strategisk partner som ger verksamheten ett träffsäkert stöd. Vi jobbar hela tiden med att utveckla våra arbetssätt och vi ser samarbetet inom enheten som en avgörande faktor.
Dina arbetsuppgifter
Som HR-partner arbetar du med verksamhetsnära stöd till chefer i alla typer av HR-frågor, så som rekrytering och anställning, arbetsmiljö, lönebildning samt medarbetar- och ledarskap. Du kommer att ingå i en mindre grupp med HR-partners som tillsammans stöttar tre avdelningar. Du har samtidigt ett eller flera fördjupningsområden där du förväntas ta ett mer strategiskt ansvar för att utveckla, implementera och följa upp processer, verktyg och arbetssätt inom området. Du involverar, samordnar, informerar och utbildar både dina kollegor och chefer inom ditt/dina fördjupningsområden.
Arbetet innebär många kontaktytor och du kommer att arbeta såväl självständigt som tillsammans med kollegor inom och utanför HR-enheten. Det fördjupningsområde som vi behöver stärka enhetens kompetens inom är rekrytering och arbetsgivarvarumärke. Det allra viktigaste är dock att du kan och vill jobba som HR-partner i bredden av frågor och att du trivs med rollen att vara bollplank och stöd åt chefer.
Din kompetens
Krav för anställningen
• Högskole- eller universitetsexamen med inriktning mot HR, alternativt annan utbildning som vi bedömer som likvärdig.
• Flerårig erfarenhet av arbete i en HR-roll med tyngdpunkt inom rekrytering och kompetensförsörjning.
• Aktuell erfarenhet av att ge konsultativt stöd till chefer
• Flerårig erfarenhet av processutveckling inom rekrytering med fokus på en god kandidatupplevelse och rättssäkra processer.
• Erfarenhet av och god kunskap om rekrytering inom statlig myndighet.
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.
Meriterande
• Stor vana av att arbeta i rekryteringssystemet Reach mee
• Erfarenhet av att stötta och utbilda andra användare i rekryteringssystem
• Aktuell erfarenhet av arbete på statlig myndighet.
Personliga egenskaper
Vid rekryteringen kommer vi att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper och förmågor.
Du är drivande, utvecklingsorienterad och trygg inom din profession. För att lyckas i rollen är det viktigt att du arbetar på ett strukturerat och systematiskt sätt, kan prioritera dina arbetsuppgifter och tar ansvar för att självständigt driva dina frågor, allt i syfte att nå goda resultat.
Du har hög integritet och förmåga att skapa förtroendefulla relationer. Du samarbetar på ett smidigt sätt med både chefer och kollegor och är prestigelös i ditt sätt att arbeta. Du är nyfiken och delar vår syn att det ska vara roligt och utvecklande att gå till jobbet och att vi har lyckats när våra chefer känner sig trygga i sin roll och våra medarbetare trivs och är stolta över att arbeta hos oss.
Om anställningen
Anställningen är ett vikariat på heltid till och med augusti 2027. Tillträde snarast enligt överenskommelse. Anställningens placering är Stockholm alternativt Östersund. Resor i tjänsten mellan våra kontor kan förekomma. Vi tillämpar individuell lönesättning.
När du ansöker får du besvara ett antal urvalsfrågor som är kopplade till kravprofilen i annonsen. Dina svar används som en del av urvalsarbetet och kan avgöra om du går vidare i rekryteringsprocessen eller inte. Det är därför viktigt att du svarar så utförligt och tydligt som möjligt. Vi använder oss inte av personligt brev vid urvalet, det beror på att vi vill lägga fokus på din erfarenhet och kompetens vilket bidrar till en mer effektiv och rättvis rekryteringsprocess. I din ansökan till oss bifogar du endast ditt CV.
Varmt välkommen med din ansökan senast den 8 april.
Varför ska du arbeta hos oss?
Naturvårdsverket värnar om ett hållbart arbetsliv och en god arbetsmiljö. Vi erbjuder våra medarbetare goda möjligheter till distansarbete, företagshälsovård och personalstöd, friskvårdstimme och friskvårdsbidrag, samt olika aktiviteter via vår sport- och friluftsförening och kulturförening. Välkommen till våra moderna kontor i en organisation med ett viktigt uppdrag. Vi är en arbetsplats med trevliga kollegor och ett närvarande ledarskap där vi samlas kring vårt övergripande uppdrag som syftar till att förbättra miljön för nuvarande och kommande generationer.
Om Naturvårdsverket
Naturvårdsverket är en statlig myndighet för klimat- och miljöfrågor. Vi arbetar på uppdrag av regeringen inom Sverige, inom EU och internationellt. Naturvårdsverket driver och samordnar miljöarbetet i Sverige. Vi bidrar till ett robust och hållbart samhälle.
Naturvårdsverket ansvarar för frågor som handlar om klimat och luft, mark, biologisk mångfald, förorenade områden, kretslopp och avfall, resurseffektivitet, miljöövervakning, jakt och vilt samt miljöforskning. Myndighetens ansvarsområden är integrerade i andra viktiga samhällsfrågor och bidrar därför till hela samhällets utveckling. Naturvårdsverket arbetar också för att stärka samhällets beredskap.
Naturvårdsverket eftersträvar en arbetsplats präglad av jämställdhet och mångfald. Vi ser att medarbetare med olika bakgrund och erfarenheter är en viktig förutsättning för detta.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring och undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Naturvårdsverket
(org.nr 202100-1975), http://www.naturvardsverket.se Jobbnummer
9805484