Vikarierande HR-chef
Qtym AB / Ekonomichefsjobb / Filipstad Visa alla ekonomichefsjobb i Filipstad
2025-11-14
, Hällefors
, Nacka
, Munkfors
, Kristinehamn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Qtym AB i Filipstad
, Munkfors
, Kristinehamn
, Forshaga
, Hagfors
eller i hela Sverige
Om Barilla
Företaget grundades 1877 och är idag en internationell koncern verksam i över 100 länder. Barilla är världsledande inom pasta- och färdigsåsmarknaden i kontinentala Europa, bageriprodukter i Italien och knäckebröd i Skandinavien. Barillagruppen är globalt erkänd som en symbol för italienskt kunnande och kvalitet.
"The Joy of Food for a Better Life" är Barillas syfte - att föra människor närmare glädjen i god mat och att göra kvalitet till det självklara valet för ett bättre liv. Det är ett åtagande från jord till bord: att erbjuda världen välsmakande, glädjefyllda och hälsosamma produkter, tillverkade av noggrant utvalda råvaror från ansvarsfulla leverantörskedjor.
I Filipstad tillverkar Barilla Sveriges mest välkända knäckebröd under varumärket Wasa. Fabriken har funnits i Filipstad i nästan hundra år och har en lång tradition av tillverkning av livsmedel med hög kvalitet. Under det senaste året har stora investeringar gjorts i fabriken för att säkra framtida tillverkning av knäckebröd i Filipstad.
Vikarierande HR-chef Barilla
Vi söker nu en HR-chef till vårt knäckebrödsbageri Wasa i Filipstad. Rollen är ett vikariat på ca 13 månader. Och vi ser gärna att du kan börja i februari eller början på mars 2026.
Om rollen
I fabriken i Filipstad arbetar cirka 300 personer. I rollen sitter du med i ledningsgruppen och bidrar till fabrikens utveckling. Du har det övergripande ansvaret för människor och organisation i fabriken och säkerställer ett kontinuerligt och effektivt stöd till ledningen i frågor som rör HR-policyer och rutiner. Du leder HR-teamet och ansvarar även för personalen i fabrikens butik och personalrestaurang.
I dina arbetsuppgifter ingår bland annat:
• Budgetansvar.
• Årshjulsplanering.
• Rekrytering.
• Performance management.
• Kompetens och ledarskapsutveckling.
• Arbete med övergripande strategiska mål.
• Arbete med organisationsförbättringar.
• Implementering av rutiner och riktlinjer.
• Säkerställa en god arbetsmiljö präglad av inkludering, engagemang och motivation.
• Driva interna projekt.
Du ansvarar också för att arbetet bedrivs i enlighet med gällande lagstiftning samt företagets etablerade HR-processer och för avtalsskrivning med de lokala fackliga organisationerna.
Du kommer att arbeta nära de fackliga representanterna för att säkerställa goda relationer och spelar även en nyckelroll i den transformationsresa som fabriken i Filipstad just nu genomgår.
Vem är du
Då rollen är ett vikariat behöver du kunna komma in och bidra från start. Du behöver därför ha erfarenhet från ledande roller inom HR och erfarenhet från ledningsgruppsarbete. Som person är du duktig på att bygga relationer och har ett coachande ledarskap. Du är en trygg person som är tydlig och rak i kommunikationen samt behärskar engelska då detta är koncernspråket. Du är van att driva projekt, tänka nytt och genomföra förändringar. Vi tror att du tidigare har arbetat i en producerande verksamhet, och tidigare arbete inom livsmedelstillverkning är meriterande.Publiceringsdatum2025-11-14Övrig information
Rollen är ett vikariat på ca 13 månader med start i februari eller början på mars 2026. Placeringsorten är Filipstad, med viss möjlighet till arbete på distans. Vi tar endast emot ansökningar via formuläret nedan, och din ansökan vill vi ha senast 2025-11-30. Observera att vi går igenom ansökningar löpande, vilket innebär att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Har du frågor om rollen är du varmt välkommen att kontakta Anna Jansson eller Erik Ramström på anna.jansson@qtym.se
, 070-566 88 77 alt. Erik.ramstrom@qtym.se
, 073-500 74 97. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Qtym AB
(org.nr 556389-2081) Arbetsplats
Qtym Jobbnummer
9604953