vikarierande handledare till Kompetenscenter Arbetsarena
Timrå Kommun / Vårdarjobb / Timrå Visa alla vårdarjobb i Timrå
2026-04-22
, Sundsvall
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Timrå Kommun i Timrå
, Sundsvall
, Härnösand
eller i hela Sverige
Ingress
Vi söker en vikarierande handledare som vill vara med och driva café i sommar !
Hos oss har du chansen att göra skillnad och skapa mervärde för de vi är till för. På kompetenscenter arbetsarena arbetar vi med att stärka deltagares möjligheter till hållbar försörjning genom arbetsträning och sysselsättning.Publiceringsdatum2026-04-22Dina arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter är att handleda, motivera och inspirera deltagare till en hållbar försörjning.
I sommar juni- Augusti kommer vi att ansvara för skötsel och drift av café och området runt Y:et och behöver dig som kan vikariera för handledare under semesterperioderna. Då området besöks av många turister ingår också viss turistinformation
Vikariatet är 100% Dagtid med helgtjänstgöring varannan helg Kvalifikationer
Du behöver ha erfarenhet och kompetens inom socialt arbete samt gärna erfarenhet av att driva café eller butik.
Personegenskaper
Som handledare ska du känna dig trygg i att leda och handleda våra deltagare samt ta ansvar för att vi ger en god service för besökare till Y:et. Du behöver vara flexibel och kunna möta människor med olika bakgrund och har förmågan att engagera och involvera Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: helene.hallberg@timra.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-124475". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Timrå kommun
(org.nr 212000-2395), https://www.timra.se/
861 82 TIMRÅ Arbetsplats
Timrå Kommun Kontakt
Helene Hallberg-Toivonen helene.hallberg@timra.se Jobbnummer
9870252