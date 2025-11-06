Vikarierande handläggare inom samhällsskydd och beredskap
Länsstyrelsen I Södermanlands Län, Samhällsskydd Och Beredskap / Administratörsjobb / Nyköping Visa alla administratörsjobb i Nyköping
2025-11-06
, Oxelösund
, Trosa
, Gnesta
, Flen
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Länsstyrelsen I Södermanlands Län, Samhällsskydd Och Beredskap i Nyköping
Länsstyrelsen är en expertmyndighet inom områden som natur och miljö, samhällsbyggnad och landsbygd, direkt underställd regeringen. Vi fungerar som en länk mellan människor, kommuner, regioner och olika myndigheter. Vi verkar för att nationella mål får genomslag i länet. Det gör vi genom att se till helheten i vår myndighetsutövning, genom att förmedla kunskap och genom att samordna och utveckla olika sakfrågor. Hållbar utveckling ger framtiden möjligheter i ett Södermanland för alla.
Enheten för Samhällsskydd och beredskap består av åtta medarbetare och en enhetschef.
Enheten ansvarar för att utveckla krisberedskapen regionalt och internt, civilt försvar, säkerhetsskydd, signalskydd, uppgifter inom kärnenergiområdet samt risker i samhällsplaneringen.Publiceringsdatum2025-11-06Dina arbetsuppgifter
Du kommer verka brett inom området samhällsskydd och beredskap. Du kommer stödja länsstyrelsens övnings- och utbildningsverksamhet, det kan exempelvis innebära deltagande i olika stabsutbildningar, interna övningar och regionala i samverkan med länets aktörer. Andra uppgifter i tjänsten är att handlägga skyddsobjektansökningar, ansvara för Styrel, civilt försvar med tyngdpunkt på värdlandsstöd och hantera stödplaner åt Försvarsmakten. En annan större uppgift är att stödja en annan av myndighetens avdelningar inom säkerhetsområdet internt.
Signalskydd, säkerhetsskydd och tjänsteman i beredskap med beredskap var sjunde vecka kan komma att ingå i tjänsten.
Specifikt innehåll i tjänsten kan påverkas både av din bakgrund och nya uppdrag, samt att arbetsuppgifterna kommer variera över tid. Då det är ett vikariat för två föräldraledigheter med överlapp kommer vi löpande se över innehållet i denna tjänst.
Kvalifikationer och profil
Du har:
- Relevant utbildning, eller
- kan styrka kompetens med erfarenhet inom krisberedskapsområdet.
- B-körkort.
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
- Arbete inom statlig eller kommunal krisberedskap.
- Att delta i och/eller att genomföra övningar, utbildningar och konferenser.
Som person är du drivande, analytisk, lyhörd, ha god administrativ förmåga samt lätt för att samarbeta. Du ska kunna uttrycka dig väl i tal och skrift. Vi lägger mycket stor vikt på personliga egenskaper.Om tjänsten
Anställningen är ett vikariat med start den 15 januari 2026 till och med den 31 mars 2027. Alla tjänster på Länsstyrelsen kan vara föremål för säkerhetsprövning och krigsplacering beroende på uppdragets utformning.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan med meritförteckning och övriga handlingar senast den 26 november 2025. Du ansöker via Länsstyrelsens webbplats www.lansstyrelsen.se/sodermanland.
Tänk på att din ansökan blir allmän handling. Det innebär att vem som helst har rätt att få ta del av innehållet i din ansökan.
Om Länsstyrelsen
Länsstyrelsen erbjuder en attraktiv arbetsplats. Vi har en levande värdegrund som baseras på de mänskliga rättigheterna och principen om likabehandling. Vid rekrytering strävar Länsstyrelsen efter jämn könsfördelning och mångfald bland medarbetarna. Södermanlands län ingår i ett finskt förvaltningsområde och vi värdesätter därför om du har kunskaper i finska och behärskar ytterligare språk. Läs mer om Länsstyrelsen på vår webbplats www.lansstyrelsen.se/sodermanland.
Följ oss gärna på sociala medier - vi finns på Facebook och LinkedIn. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "8328-2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Länsstyrelsen i Södermanlands län
(org.nr 202100-2262) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Länsstyrelsen I Södermanlands Län, Samhällsskydd Och Beredskap Kontakt
Tomas Birgegård 010-2234000 Jobbnummer
9591490