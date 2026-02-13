Vikarierande handläggare inom djurskydd
Länsstyrelsen i Östergötlands län, Enheten för djurskydd / Administratörsjobb / Linköping Visa alla administratörsjobb i Linköping
2026-02-13
När du jobbar på länsstyrelsen får du använda din kunskap på landets bredaste myndighet. Länsstyrelsen är statens företrädare i länet och ser till att nationella mål får genomslag. Med hänsyn till regionala förutsättningar gör vi avvägningar mellan olika samhällsintressen. Detta genom samarbete mellan experter inom en rad olika områden och i samverkan med myndigheter, kommuner och organisationer.
På länsstyrelsen skapar vi samhällsnytta och påverkar samhällsutvecklingen, varje dag. Det är ett viktigt uppdrag, ett stort ansvar och en inspirerande möjlighet. Låt din kunskap bli en kraft för Östergötland.
Nu söker vi
Östergötland är ett levande jordbrukslän med en omfattande djurhållning.
Vi söker nu en vikarierande djurskyddshandläggare för att förstärka vår enhet.
Om enheten
Du kommer tillhöra Enheten för djurskydd som har en expertfunktion för länsstyrelsens uppdrag att verka genom hela livsmedelskedjan för sunda livsmedel, gott djurskydd samt skydd för egendom och människor i enlighet med lag om tillsyn över hundar och katter. En stor del av enhetens verksamhet omfattar djurskyddskontroll. Enheten för djurskydd ingår tillsammans med enheten för livsmedel veterinär och vilt, enheten för jordbrukarstöd samt enheten för landsbygd i avdelningen för djur, landsbygd och livsmedel. Publiceringsdatum2026-02-13Arbetsuppgifter
Som djurskyddshandläggare handlägger du djurskyddsärenden av olika karaktär. Vi söker en person som kommer att arbeta med rutinkontroller av djur och klagomålsärenden om bristande djurskydd, såväl som efterföljande handläggning av eventuella beslut. I arbetet ingår också administrativa kontroller och avgiftsärenden. Beroende på din kompetens och utbildning kan också andra arbetsuppgifter bli aktuella inom avdelningen för djur, landsbygd och livsmedel som djurkontroll, arealkontroll, primärproduktionskontroll eller liknande.
Ska-krav för tjänsten:
- Du har minst kandidatexamen inom agronom, etologi och djurskydd, biologi, lantmästare eller annan utbildning som vi bedömer som relevant.
- Du har erfarenhet och god kunskap av flera olika djurslag.
- Du har god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift.
- Du har minst ett års erfarenhet av myndighetsarbete med djurskydd på länsstyrelsen
- Du har goda kunskaper i Officepaketet.
- Du har goda kunskaper i Platina.
- Du har goda kunskaper i djurskyddskontrollregistret.
- Du har B-körkort.
Meriterande:
- Du har goda kunskaper om lantbruksnäringen.
- Du har goda kunskaper i engelska.
- Du har goda kunskaper i förvaltning och sekretess.
Som person
- Har du hög samarbetsförmåga genom att du arbetar bra med andra människor. Du relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Du lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt.
- Är du serviceinriktad genom att du är uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande. Du har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och anstränger dig för att leverera lösningar.
- Är du strukturerad genom att du planerar, organiserar och prioriterar ditt arbete på ett effektivt sätt. Du sätter upp och håller tidsramar.
- Är du stabil genom att du är lugn och kontrollerad i stressituationer eller pressade situationer. Du behåller ett realistiskt perspektiv på situationer och fokuserar på rätt saker.
- Du har hög förmåga till muntlig kommunikation då du kommer att ha mycket kontakt med djurhållare. Detta innebär att du talar klart, välformulerat och engagerat i enskilda möten och i små och stora grupper. Du lyssnar och är mottaglig för motparten och anpassar dig till situationen.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Anställningen är
Ett vikariat på heltid i fem månader. Tillträde den 1 april 2026 och anställningen pågår till och med den 31 augusti 2026.
Vill du veta mer kontakta:
Enhetschef, Helen Loor, telefon: 010-223 52 59.
Fackliga företrädare:
- SACO, Magnus Roback, telefon: 010-223 54 89.
- ST, Nina Stenmark, telefon: 010-223 53 04.
Välkommen med din ansökan
Som du skickar via www.varbi.com.
Din ansökan ska ha inkommit senast 20 februari, ange ref nr: 2450.
Läs mer om att jobba hos oss, vår värdegrund och våra förmåner:https://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/om-oss/jobba-hos-oss.html
Inom staten rekryterar vi efter principen om förtjänst och skicklighet. Det innebär att vi gör en helhetsbedömning och arbetar efter kompetensbaserad rekrytering som en kvalitetssäkring för objektivitet och icke-diskriminering.
Följ oss i sociala medier:https://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/om-oss/sociala-medier.html
Läs mer om Länsstyrelsen i Östergötland:https://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/om-oss/om-lansstyrelsen-i-ostergotlands-lan.html
Länsstyrelsen har en viktig samordnande roll vid samhällsstörningar och därmed ingår samtliga anställda i kris- och krigsorganisationen. Vissa av våra tjänster är säkerhetsklassade vilket innebär att säkerhetsprövning då kommer att genomföras innan anställning.
Så hanterar vi dina personuppgifter:https://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/om-oss/om-webbplatsen/sa-hanterar-vi-dina-personuppgifter.html Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2450". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Länsstyrelsen i Östergötlands län
