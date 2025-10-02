Vikarierande gruppledare till utredningsenheten 0-20 år
2025-10-02
På Norrtälje kommun är vi stolta över att vara en del av samhällets demokratiska grund och att vara en del av våra invånares så viktiga vardag.
I vår breda verksamhet med våra kunskaper och erfarenheter, har vi en gemensam drivkraft - vi vill få människor och möjligheter att växa. Vi är stolta över varandra och hur vi tillsammans berikar livet för våra invånare.
Vi erbjuder dig
För oss är det viktigt att ta hand om de som börjar arbeta hos oss. Som nyanställd får du en introduktion anpassad efter dina behov och förutsättningar. Vi är måna om att medarbetarna på utredningsenheten har en god arbetsmiljö och uppmuntrar återhämtning och reflektionstid.
Vi erbjuder även:
• Ett stort administrativt stöd
• Vi har en fantastisk placeringssamordnare som ger oss stor avlastning
• Bra processer - vi låter inte ärenden ligga på samma bord genom hela hanteringen
• Nära kontakt med enhetschef och gruppledarkollegor
• Kontinuerlig fortbildning med bland annat lärandefrukost, rättsvårdsfrukost och handledning
• Årsarbetstid, vilket innebär flexibla arbetstider
• Möjlighet till distansarbete
• Är du nyrekryterad i Norrtälje kommun så kan du få hyra bostad på Campus Roslagen.
Som gruppledare hos oss får du en nyckelroll i att leda och utveckla det sociala arbetet. Du handleder socialsekreterarna och finns tillgänglig för stöd. Du blir en viktig länk mellan enhetschef och socialsekreterare där du med ditt engagemang och din kompetens bidrar till att skapa en trygg och utvecklande arbetsmiljö.
I rollen som gruppledare kommer du att:
• Leda och fördela arbetet i gruppen med fokus på rättssäkerhet och kvalitet
• Tillsammans med chefer och socialsekreterare utveckla arbetssätt, förhållningssätt och arbetsmiljön
• Kvalitetssäkra utredningar och dokumentation
• Samverka med interna och externa aktörer
• Driva utvecklingsarbete och omvärldsbevakning
Utmaningarna
Du gillar att samarbeta med andra och har ett lösningsfokuserat arbetssätt. Vi behöver ditt positiva driv och engagemang då vi befinner oss på en förändringsresa i och med omställningen till den nya socialtjänstlagen som du kommer att bidra till. Inom enheten arbetar vi aktivt efter de politiska satta målen att minska antalet utredningsdagar samt minska antalet placeringsdygn genom att utöka nätverksarbete och se över olika typer av hemmaplanslösningar. Kvalifikationer
Socionomexamen är ett krav. Det är även ett krav att du har utbildning i BBIC och Signs of Safety. Du har erfarenhet av arbete med socialtjänstens myndighetsutövning för barn och unga, kunskap om och intresse för evidensbaserad praktik samt är trygg i din yrkesroll och har god kunskap om socialtjänstens lagstiftning. Har du tidigare ledarerfarenhet inom socialt arbete och en lärandeorganisation är detta en merit.
Vi söker kloka och modiga socionomer. För att du ska kunna arbeta med världens roligaste, men ibland även väldigt svåra arbete krävs att du har en personlig mognad samt en positiv grundsyn.
Vi uppskattar om du som person har följande förmågor:
• Du har ett coachande förhållningssätt
• Du tar initiativ och ser möjligheter
• Det är viktigt att du kan identifiera, ofta komplexa, utmaningar/frågor och analysera situationer för att hitta hållbara lösningar.
Om arbetsplatsen
Utredningsenheten 0-20 år, består av 24 socialsekreterare fördelat på 3 grupper, 3 gruppledare och jag, Maria Biemann, som enhetschef. Vi söker nu en vikarierande gruppledare till en av utredningsgrupperna som består av 8 socialsekreterare. Arbetsgruppen har ett gott samarbete, en stor öppenhet och vi har högt i tak. Vi stöttar och hjälper varandra i bedömningar och beslut.
I utredningsenheten innebär arbetet på en konkret nivå att
• utreda barn och ungdomar enligt SoL & LVU med stöd av BBIC och Signs of Safety
• följa upp insatser inom öppenvård
• ta emot, göra förhandsbedömningar och fatta beslut i ärenden där barn ev. är i behov av skydd eller stöd
• skriva yttranden i enlighet med lagen om unga lagöverträdare
I Norrtälje kommun har vi höga förväntningar på våra medarbetare. Vi tror att med tillit kan vi utvecklas och lägger stor vikt vid att alltid sätta invånaren i första rummet - så skapar vi ett Norrtälje kommun som gör verklig skillnad för våra invånare.
Anställningsform
Vikariat
Tillträde datum 2025-02-09
Urvalsarbete och intervjuer sker löpande under annonseringstiden.
Vi intervjuar löpande - så vänta inte med din ansökan!
Vi erbjuder mindre hyreslägenheter under det första året på din nya anställning - så att du i lugn och ro får tid att hitta din drömbostad. Närheten till Stockholm, Uppsala, Arlanda och Kapellskär gör att resten av världen alltid finns inom räckhåll.
