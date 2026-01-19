Vikarierande grundskollärare åk 4-6 till Söderhamns kommun
Ditt uppdrag
Vi söker en behörig grundskollärare till åk 4-6 på Stenbergaskolan.
I din roll som lärare på Stenbergaskolan kommer du att planera och genomföra undervisning enligt läroplanen, följa upp och dokumentera elevernas utveckling samt skapa stimulerande och varierande lärmiljöer. Du kommer också att delta aktivt i skolans utvecklingsarbete och samverka med kollegor för att skapa en helhet kring elevernas lärande. Föräldrakontakt och samarbete med elevhälsoteam ingår också i dina arbetsuppgifter.
Du kommer vara klasslärare för en årskurs och undervisa klassen i samtliga ämnen förutom slöjd, idrott och musik.
Tjänsten är ett vikariat, som längst, till och med augusti 2027.
Beskrivning av arbetsplatsen
Stenbergaskolan ligger i brukssamhället Ljusne vid Ljusnans mynning. Vi har nära till skog, älv och hav. På skolområdet finns Ljusne Förskola, anpassade grundskolan och grundskolans skolår F-9. Här delar folkbiblioteket och skolbiblioteket lokaler. De två skolbyggnaderna är från 50-talet och 70-talet och har under åren byggts om vid flera tillfällen för att anpassas till verksamheten. Grundskolan har cirka 300 elever fördelade på 16 klasser och cirka 50 medarbetare.
Din kompetens
Vi söker dig som har en stark pedagogisk insikt och förmåga att inspirera och motivera eleverna till att nå sina mål. Du är resultatorienterad och har en väl utvecklad förmåga att arbeta mot uppsatta mål. Samarbetsförmåga är en självklarhet för dig och du trivs med att arbeta i team samt skapa goda relationer med både kollegor, elever och vårdnadshavare. Din ledarskapsförmåga är tydlig och du har en naturlig fallenhet för att skapa en trygg och utvecklande lärmiljö.
Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.
Vi erbjuder
Att du mår bra är viktigt för oss! Söderhamns kommun arbetar aktivt med hälsa, friskvård och arbetsmiljö. Hos oss har du friskvårdsbidrag och tillgång till gym. För oss är det också viktigt att det finns en balans mellan arbete och fritid och vi är måna om att våra medarbetare får chans till den återhämtning de behöver. Läs mer om några av våra förmåner: https://www.soderhamn.se/underwebbar/jobba-hos-oss/formaner-och-fordelar.html
I skärgårdskommunen Söderhamn - där Hälsingland möter havet, tänker vi nytt och stort. Vi har viljan att växa till 28 000 invånare och utgår varje dag från Söderhamnarna och deras behov när vi formar och utvecklar vår verksamhet. Tillsammans gör vi skillnad för individer och samhälle.
Vi använder oss av kompetensbaserad rekrytering för att skapa en inkluderande och rättvis process. Det innebär att vi bedömer kandidater utifrån deras kompetenser, erfarenheter och förmågor på ett jämställt samt jämlikt sätt. Vårt mål är en objektiv rekrytering där alla har samma möjligheter att visa vad de kan bidra med.
I den här rekryteringen har vi redan gjort våra val av annonskanaler och samarbetspartners. Vi undanber oss vänligt men bestämt all form av hjälp med rekryteringen från utomstående aktörer. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/11". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Söderhamns kommun
(org.nr 212000-2353) Arbetsplats
Söderhamns kommun, Sektor Barn och Lärande, Stenbergaskola 4-9 Kontakt
Susanna Edling Juntto susanna.edling.juntto@soderhamn.se Jobbnummer
9690481