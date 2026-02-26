Vikarierande Grundlärare f-3
Gottskär Grundskola Ekonomisk fören / Grundskollärarjobb / Kungsbacka Visa alla grundskollärarjobb i Kungsbacka
2026-02-26
, Mölndal
, Göteborg
, Härryda
, Partille
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Gottskär Grundskola Ekonomisk fören i Kungsbacka
Är du en engagerad och trygg lärare som vill göra skillnad? Nu söker vi en vikarierande grundlärare för årskurs F-3 till vår fina grundskola med cirka 225 elever.
Hos oss möts du av en atmosfär där alla elever är kända och sedda. Vi arbetar nära varandra i arbetslag och värdesätter samarbete, professionalitet och ett gemensamt ansvar för elevernas utveckling - både kunskapsmässigt och socialt.
Ditt uppdrag
Som grundlärare i F-3 ansvarar du för planering, genomförande och uppföljning av undervisningen enligt läroplanen. Du skapar en trygg, strukturerad och stimulerande lärmiljö där elevernas nyfikenhet och lust att lära står i centrum.
Vi söker dig som:
• Är legitimerad grundlärare med behörighet för F-3
• Har god förmåga att bygga trygga relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor
• Är tydlig, strukturerad och flexibel
• Trivs med att samarbeta och bidra i arbetslaget
• Har ett stort engagemang för varje elevs utveckling
Vi erbjuder en arbetsplats där du blir en del av ett engagerat och stöttande kollegium, med närhet till beslut och korta kontaktvägar.
Välkommen med din ansökan och bli en del av vår skola!
Hos oss blir du en del av ett engagerat och stöttande team där vi tillsammans arbetar för att skapa meningsfulla dagar för våra elever - främst på eftermiddagar.
Låter det som något för dig? Välkommen med din ansökan!
Vi erbjuder
En arbetsplats med nära relationer mellan elever, personal och vårdnadshavare
Ett självständigt och omväxlande arbete där du har en viktig roll.
En stabil och engagerad organisation där vi tillsammans skapar bästa möjliga miljö för våra elever.
Tjänsten är ett vikariat på heltid och i minst ett år med start augusti 2026.
Vi hanterar ansökningar löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-17
E-post: tuula.jacobson@gottskargrundskola.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gottskär Grundskola Ekonomisk fören
, https://gottskargrundskola.se/
Landstormsvägen 37 (visa karta
)
439 93 ONSALA Arbetsplats
Gottskär Grundskola Kontakt
rektor
Malin Hammer malin.hammer@gottskargrundskola.se 0722151933 Jobbnummer
9766402