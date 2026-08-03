Vikarierande GIS-ingenjör till Partille kommun!
Partille kommun / GIS-jobb / Partille Visa alla gis-jobb i Partille
2026-08-03
, Göteborg
, Lerum
, Mölndal
, Härryda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Partille kommun i Partille
Som GIS-ingenjör hos oss blir du en av nyckelspelarna i kommunens GIS-funktion, tillsammans med två GIS-ingenjörer och en GIS-samordnare. Tillsammans ansvarar vi för att samordna, utveckla och förvalta kommunens geodata och säkerställa att både medarbetare och invånare i Partille kommun har tillgång till bästa möjliga GIS-tjänster.
Hos oss får du möjlighet att arbeta i en organisation med stora ambitioner och växande behov inom GIS. Du blir en drivande kraft i att utveckla våra GIS-system och processer i nära samarbete med IT avdelningen. Här får du även chans att utmana dig själv och utforska nya arbetssätt och tekniska lösningar.
Partille står nu inför nästa steg i resan mot en mer modern och integrerad GIS-hantering och vi söker nu dig som vill vara med och driva den utvecklingen!
I rollen ingår ett brett spann av arbetsuppgifter, bland annat att:
Delta i projekt och uppdrag som utvecklar geodata-lösningar för kommunens förvaltningar och bolag.
Administriera, vidareutveckla och underhålla geodata-plattformen och kommunens webbaserade karttjänster.
Planera, utveckla, följa upp och implementera nya geodata-lösningar utifrån kommunens behov
Aktivt bidra till att effektivisera processer och leveranser inom GIS-omrpdet till GIS-funktionens verksamhetsplanering.
Arbetstiden är förlagd till vardagar och flextid tillämpas! Publiceringsdatum2026-08-03Kvalifikationer
Till denna tjänst söker vi dig som har en universitets- eller högskoleutbildning med inriktning mot GIS eller annan likvärdig utbildning. Du har kompetens inom GIS med dokumenterad arbetslivserfarenhet inom området.
Vi ser gärna att du har kunskaper inom flera utav följande områden:
ArcGIS Pro
ArcGIS Enterprise (GAIDA)
FME Form/Flow
Open source-miljöer (HAJK, Geoserver, QGIS)
Programmeringsspråk (t.ex Python eller Java)
Databashantering (PostgreSQL PostGIS)
API:er
3D-modellering och visualisering
Som person värdesätter vi att du är självgående och tar ansvar för att driva dina arbetsuppgifter och olika processer framåt. Du är flexibel och har lätt för att anpassa dig till ändrade förutsättningar och spelregler. Du är en person som uppskattar att arbeta ihop med andra människor och har en förmåga att skapa goda arbetsrelationer. Vidare ser vi att du har ett tekniskt intresse samt en god förmåga att planera, organisera och problemlösa.
Varmt välkommen med din ansökan!
Din nya arbetsplats
Partille kommun fokuserar på utvecklingen av GIS, denna satsning är förlagd hos Samhällsbyggnadskontoret (SBK), som inkluderar den tekniska avdelningen, planeringsenheten och mark- och exploateringsenheten. Inom Mark- och exploatering finns geodatagruppen, där GIS, kartläggning och mätning är kärnverksamheter. Vi letar nu efter en skicklig GIS-ingenjör som kan bidra till både drift och utveckling av vårt GIS-system samt hantera förvaltningens övriga verksamhetssystem. Du kommer att arbeta nära våra nuvarande GIS-ingenjörer, mätningsingenjörer och GIS-samordnare i ett dynamiskt och positivt team. Välkommen att bli en del av vår grupp!
För oss i Partille är det viktigt att vara en god, sund och trygg arbetsgivare och vi ser det som en självklarhet att kunna kombinera arbete med fritid. Detta gör vi tex genom att erbjuda flexibelt arbete och möjlighet till distansarbete när det är lämpligt i tjänsten.
Bra att veta
Tjänsten är ett vikariat pågående till 2027-03-31 med en eventuell möjlighet till förlängning. Start snarast enligt överenskommelse.
Hos oss i Partille kommun står alla människors lika värde i centrum. Med stort engagemang och korta beslutsvägar skapar vi tillsammans trygghet, kvalitet och utveckling för våra invånare.
Läs mer om hur det är att arbeta i Partille kommun här: https://www.partille.se/arbetsmarknad--jobb/Övrig information
• Vi tar enbart emot ansökningar via vårt rekryteringssystem
• Har du skyddad identitet? Ring Partille kommuns växel, 031-792 10 00, och be att få prata med Rekryteringsenheten
• Vi tar inte emot några personliga brev
• Inför anställning behöver du kunna styrka din identitet och, vid behov, arbetstillstånd Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Partille Kommun
(org.nr 212000-1272), http://partille.varbi.com
Gamla Kronvägen 34 (visa karta
)
433 33 PARTILLE Arbetsplats
KSF, SBK, Mark- & exploateringsenheten Jobbnummer
10019929