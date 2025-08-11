Vikarierande fysioterapeut inom hjärnskaderehab dagvård
Vill du utvecklas vidare som fysioterapeut inom hjärnskaderehabilitering i en kreativ och inspirerande miljö tillsammans med erfarna kollegor? Välkommen med din ansökan till vår dagvårdsrehabilitering!
Vårt anställningserbjudande
Som anställd på Danderyds sjukhus får du ersättning för sjukvård, ett friskvårdsbidrag på 5000 kr per år och tillgång till det välutrustade personalgymmet Lyftet för endast 540 kr per år.
Du erbjuds personalparkering till förmånligt pris samt personalbostad vid behov. Vi har förmånliga ersättningar för dig som är föräldraledig. Utöver det finns pension, semester, företagshälsovård, försäkringar och löneväxling.
Dina arbetsuppgifter
Vi tar emot patienter 18 år och äldre med medelsvåra konsekvenser av förvärvad hjärnskada vilka bedöms vara i behov av högspecialiserad rehabilitering. Vi söker nu en vikarierande fysioterapeut till sektionen Högspecialiserad Neurorehabilitering Öppenvård med placering på Hjärnskaderehab Dagvård. Vi har ett förmågehöjande och ett arbetsförberedande program.
Teamet består av arbetsterapeut, instruktör, kurator, logoped, läkare, psykolog, sjukgymnast/fysioterapeut sjuksköterska och medicinsk sekreterare. Teamets arbete baseras på helhetssyn och patienten i centrum vilket återspeglas i patienternas utvärdering av rehabiliteringen där 95% är mycket nöjda/nöjda med resultatet av rehabiliteringen.
Inom dagvården arbetar du i nära samarbete med dina teamkollegor. I rehabgymmet kommer du även att arbeta med patienter och professionskollegor från andra enheter inom öppenvård. Du kommer till en dynamisk miljö där utveckling och implementering av ny kunskap är en naturlig del och där vi bidrar till utvecklingen inom hjärnskaderehabilitering. I ditt arbete med patienten ingår individuell bedömning och behandling på funktions- och aktivitetsnivå samt olika former av gruppbehandling.Kvalifikationer
Vi söker dig som är leg sjukgymnast/fysioterapeut, har erfarenhet av hjärnskaderehabilitering och är nyfiken på att fördjupa dina kunskaper inom området.Dina personliga egenskaper
Du är intresserad av att jobba interdisciplinärt i ett multiprofessionellt team mot gemensamt mål, har prestigelös inställning, är trygg och flexibel i din yrkesroll. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet, god samarbetsförmåga och flexibilitet.Så ansöker du
Intervjuer sker löpande under ansökningstiden och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Vid rekrytering av medarbetare till verksamhet som kan komma att hantera barn och/eller ungdomar upp till 18 år tar vi utdrag ur belastnings- och misstankeregistret inför eventuell anställning.
Om Danderyds sjukhus
Danderyds sjukhus är ett av Sveriges största akutsjukhus med natur, vatten och t-bana runt knuten. Hos oss arbetar omkring 4500 medarbetare och vi tar emot 2000 studenter varje år. Här möts akutsjukvårdens puls med högkvalitativ vård och det nära omhändertagandet. Vi hjälper varandra och ger dig möjligheten att växa och utvecklas från student till erfaren medarbetare. Du som värnar patienten och du som vill driva patientnära forskning kommer trivas här. Danderyds sjukhus har en egen institution vid Karolinska Institutet vilket innebär ett omfattande uppdrag inom klinisk forskning och grundutbildning. Detta uppdrag är starkt integrerat med den kliniska verksamheten och sjukhusets utveckling. Vi vill vara en arbetsplats att längta till.
Från och med den 1 januari 2025 är Danderyds sjukhus en förvaltning inom Akutsjukhusnämnden i Region Stockholm.https://www.ds.se/om-oss/om-ds/
Om verksamheten
Rehabiliteringsmedicinska Universitetskliniken Stockholm på Danderyds sjukhus har ett regionövergripande uppdrag. Vi bedriver högspecialiserad rehabilitering av patienter inom områdena hjärnskada, kronisk smärta, postpolio, neuromuskulära sjukdomar, vuxenhabilitering samt försäkringsmedicin. Rehabiliteringsmedicinska Universitetskliniken Stockholm är ackrediterad enligt CARF (Commission on Accreditation of Rehabilitation Facilities).
