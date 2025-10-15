Vikarierande fritidspedagog sökes till HagaLyckebyskolan
2025-10-15
Har du idéer för framtiden och drivs du av utmaningar? I Haninge får du utvecklas tillsammans med trygga kollegor som vill göra skillnad redan idag. Just nu pågår ett av de mest ambitiösa förändringsarbetena i vår kommuns historia. Vi bygger en ny stad, cirka 20 minuter från Söder. Följ med på vår resa.
Haninges skolor arbetar målinriktat och medvetet med ökad måluppfyllelse.
Haga/Lyckebyskolan är en F-9 skola med drygt 1000 elever vars rektorsområde ligger i vackra Vendelsö, ett lugnt område med närhet till sjö och natur.
Vår vision är: Tillsammans skapar vi framtiden!
Vi söker fritidspedagog till årskurs F-3
Ditt uppdrag
Du har ansvar för planering, genomförande och utvärdering av verksamheten. Tillsammans med dina kollegor utformar ni en bra, lustfylld och varierad skoldag med elevernas lärande i fokus. Du kommer att ingå i ett arbetslag med kollegor där nära samarbete och samverkan är i fokus.Publiceringsdatum2025-10-15Kvalifikationer
Du är utbildad fritidspedagog och brinner för ditt arbete. Du har förmågan att skapa goda och trygga relationer till eleverna och är väl förtrogen med skolans styrdokument. Du är en tydlig ledare och kan sätta gränser men har samtidigt förmågan att visa värme, vara kreativ och flexibel. Du kan använda varierande metoder och förhållningssätt utifrån elevernas behov och kunskapsnivå, vara lyhörd och kunna samarbeta i team. Om du är en engagerad person som gärna vill utveckla dig själv i ditt yrke och samtidigt bidra till att utveckla skolan som helhet tror vi att du passar för uppdraget. Vid rekryteringen kommer vi att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Varmt välkommen med din ansökan!
Haninge kommun ser mångfald som en styrka och välkomnar alla sökande. Vår kompetensbaserade rekryteringsmetodik syftar till att fokusera på individens kompetens och därigenom även motverka diskriminering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/622". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Haninge kommun
(org.nr 212000-0084) Arbetsplats
Utbildningsförvaltningen, Grundskolan, Haga/Lyckebyskolan Kontakt
Rose-Marie Öberg 08-6068686 Jobbnummer
9558515