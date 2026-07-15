Vikarierande fritidsledare
Sorsele Kommun / Fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb / Sorsele Visa alla fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb i Sorsele
2026-07-15
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Närheten till Vindelfjällen och den outbyggda Vindelälven gör att Sorsele kommun kan erbjuda många olika miljöer och en mångfald av aktiviteter. Här har du alla möjligheter att leva ett aktivt liv oavsett om du är intresserad av idrott, friluftsliv eller kultur. Sorsele är ett litet samhälle mitt i Lappland, med det lilla samhällets fördelar: närhet och enkelhet. Här verkar vi tillsammans. Sorsele kommun är en samisk förvaltningskommun som gärna ser att våra medarbetare har samisk språk- och kulturkompetens. Det finns ett stort behov av arbetskraft i hela kommunen, så har du familj kan vi hjälpa till med tips på arbetsgivare för din respektive.
Om arbetsplatsen
Du kommer tillhöra Utvecklingsverksamheten som driver kultur- och fritidsverksamhet, stödjer föreningslivet och utvecklar näringslivet i kommunen. Detta är en verksamhet för dig som vill vara med och skapa gemenskap, tillväxt och aktivitet i hela kommunen. Du kommer arbeta tillsammans med kollegor där alla har olika specialistområden och erfarenheter och tillsammans jobbar vi för att göra kommunen till en attraktivare plats att bo och leva i.
Vi behöver stärka upp vår ungdomsverksamhet då vår ordinarie fritidsledare kommande halvår ska jobba mer fokuserat med det brottsförebyggande arbetet för barn och unga. Du blir en del av ett engagerat team och hos oss får du ett varierande och meningsfullt arbete där du bidrar till att skapa en meningsfull fritid för kommunens unga invånare.Publiceringsdatum2026-07-15Arbetsuppgifter
Ditt uppdrag kommer bland annat att bestå av:
Planera, genomföra och utveckla fritidsverksamheten tillsammans med ungdomarna.
Skapa en trygg och välkomnande mötesplats för alla.
Arrangera aktiviteter, evenemang och temakvällar.
Samverka med skolor, föreningar, vårdnadshavare och andra kommunala verksamheter.
Arbeta främjande och förebyggande för att stärka ungdomars välmående och delaktighet.
Dina egenskaper
Du är en trygg, engagerad och relationsskapande. Du inspirerar och entusiasmerar andra, inte minst de barn och unga du möter. Du är flexibel, ansvarstagande och trivs med att arbeta både självständig och i team.
Kompetens och kvalifikationer
Vi söker dig som har fullständig gymnasieutbildning. Arbete med barn och unga, i din yrkesroll, genom ett föreningsengagemang eller motsvarande är meriterande.
Utdrag ur belastningsregistret kommer att begäras in.
Övriga krav:
B-körkort
Goda kunskaper i svenska, tal och skrift
Goda datorkunskaper
Varaktighet/arbetstid
Viss tids anställning 50 % tjänst till 2026-12-31. Tillträde enligt överenskommelse. Ersättning
Enligt avtal. Kommunen tillämpar individuell lönesättning.
Du som önskar löneuppgifter om ingångslönespann är välkommen att kontakta Personalenheten via loner@sorsele.se
. Här får du mer information om vilka kollektivavtal vi omfattas av: https://skr.se/kollektivavtal.1236.html
Vill du veta mer specifikt vilket avtal tjänsten omfattas av, kan du kontakta rekryterande chef eller facklig kontaktperson i annonsen.
I Sorsele kommun tillämpas tillitsbaserad styrning.
Vår värdegrund är mod, glädje och respekt.
Läs mer:
Jobba i Sorsele kommun: https://www.sorsele.se/jobb-och-arbetsmarknad/
Flytta till Sorsele kommun: https://portal.sorsele.se/flytta-hit
Välkommen med din ansökan till: Sorsele kommun, 924 81 Sorsele eller via e-post till kommun@sorsele.se
Märk din ansökan med: Dnr 2026/439-023
Rekryteringsfirmor och bemanningsföretag undanbeds. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Dnr 2026/439-023". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Sorsele Kommun
(org.nr 212000-2585), https://www.sorsele.se/kommun
Burevägen 4 (visa karta
)
924 81 SORSELE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sorsele kommun Kontakt
Kommunal
Dominique Göhrs dominique.gohrs@kommunal.se 070-442 96 98 Jobbnummer
10003805