Vikarierande friskvårdsledare till F 16

Hos oss blir du en viktig pusselbit i Försvarsmaktens vision; för ett starkare försvar - möter varje hot, klarar varje utmaning. Det är vi som tillsammans får det att hända. Allvar och ansvar i ett positivt samarbetsklimat där vi alla är kunniga, öppna och engagerade. Hälsa och personlig utveckling är viktig för såväl oss anställda som vår arbetsgivare.
Om enheten
163.Garnisonsbataljonen består av Logistikkompaniet, Garnisonskompaniet och inom kort även Utbildningskompaniet som tillsammans skapar förutsättningar för hänvisade förband att kunna fokusera på lösandet av huvuduppgift. Bataljonens roll och uppgifter utvecklas i snabb takt för att kunna möta de nya uppgifterna och utmaningar som Sverige och Försvarsmakten står inför. Vid enheten finns t.ex. garnisonens expeditioner och arkiv, idrottstjänst, hundtjänst, verksamhetssäkerhetstjänst inkl. utbildning, handläggare med olika expertisområden, administratörer och vaktmästare.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Friskvårdsledaren ansvarar för att stödja samtliga förband på Uppsala garnison med materiel, utbildning, träningsupplägg, faciliteter, lokaler, idrottsanläggningar och tester beträffande FM Fysiska Standard. Det innebär att man både planerar, genomför, leder och utvärderar och utvecklar träning- och tävlingsverksamhet på garnisonen för att tillse att det finns ett brett utbud av idrott- och friskvårdsaktiviteter som stimulerar till fysisk träning. Du vill och kan ta ledarrollen inom utveckling av förbandets fysiska förmåga genom att exempelvis ge förslag till chefer om utvecklingen av idrottsverksamheten. Tjänsten innebär också att man ansvarar för samordning av deltagande i regionala och centrala tävlingar samt breddarrangemang.
Inom Försvarsmakten jobbar vi alltid som ett lag. Vår organisation bygger på samarbete, anpassningsförmåga och ett gemensamt ansvar för helheten. Det innebär att vi alla är beredda att stötta varandra, ibland även utanför vår egen kompetens- och komfortzon. Därför kan du som medarbetare ibland komma att ställas inför nya typer av uppgifter. Det är en naturlig del av arbetet i Försvarsmakten som tjänar både myndigheten och medarbetarens utveckling väl, och du kommer aldrig ges en uppgift som du inte får förutsättningarna att klara av.
KRAV
Kvalifikationer
• Högskoleutbildning såsom idrottsvetenskapligt program eller annan utbildning och erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
• God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska.
• God administrativ förmåga.
• B-körkort.
Personliga egenskaper
Vi söker dig som är intresserad av idrott, hälsa och fysisk prestationsförmåga. Du är självständig och tar egna initiativ i arbetet. För att trivas med den stora kontaktyta som befattningen innebär är det viktigt att du som person är kommunikativ, lyhörd och trygg i rollen som utbildare. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.
MERITERANDE
• Erfarenhet av att jobba som tränare/coach för såväl grupper som individer.
• Erfarenhet från funktionell träning.
• Genomförd värnplikt/militär grundutbildning.
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).
Övrigt
Anställningsform: Vikariat för föräldraledighet.
Sysselsättningsgrad: Heltid.
Arbetsort: Uppsala. F16 har även verksamhet på andra orter, vilket kan medföra enstaka tjänsteresor.
Arbetstid: I huvudsak dagtid. Kväll- och helgtjänstgöring kan förekomma vid övningsverksamhet.
Tillträdesdatum: Snarast, enligt överenskommelse.
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning.
Befattning: Civil.
Annat: Vissa resor i tjänsten kan förekomma.
Upplysningar om befattningen:
Rekryterandechef, Kristofer H Bohn
E-postadress: kristofer.heljebrand-bohn@mil.se
Information om rekryteringsprocessen:
HR-generalist, Malin Eriksson
Mejl: F16-A1-adm@mil.se
Fackliga företrädare
OFR/O Ärna, Josefine Granberg tfn 0505-45 10 00 (växel nr)
OFR/S, Daniel Modin, tfn 0706-38 68 33
SACO, Oscar Moberg, tfn 072-984 84 53
SEKO, Åsa Karlsson, tfn 076-649 23 95
Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2025-10-01. Din ansökan ska innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Upplands flygflottilj, F 16, har sitt huvudsäte vid Uppsala garnison. Förbandet är en del av det svenska Flygvapnet och ansvarar för driften och bevakningen av Uppsala flygplats samt utbildning av värnpliktiga inom flera olika befattningar i Flygvapnet. Förbandet leder även 161:a Stridslednings- och luftbevakningsbataljonen som stridsleder stridsflygplan i luften samt sköter den ständiga bevakningen av det svenska luftrummet. Förbandet verkar från flera olika platser i landet och utgör en viktig del i den tillväxtperiod som Flygvapnet står inför.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
