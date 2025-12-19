Vikarierande förvaltare till Riksgäldens upplåningsenhet
Riksgäldskontoret / Bankjobb / Stockholm Visa alla bankjobb i Stockholm
2025-12-19
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Riksgäldskontoret i Stockholm
Vill du vara med och förvalta statsskulden?
Vi erbjuder dig
Som förvaltare kommer du att ta upp lån för statens räkning och bidra till förvaltningen av statsskulden. Du genomför auktioner av statsobligationer och statsskuldväxlar samt hanterar statens kortfristiga finansiering, både i kronor och i utländsk valuta. I arbetet får du många externa kontakter, framför allt med de banker vi gör transaktioner med, men också med svenska och utländska investerare samt andra låntagare.Publiceringsdatum2025-12-19Profil
Du är en självgående person som tar ansvar för att driva arbetet framåt och har lätt för att samarbeta med andra. Du förstår numeriska underlag och löser uppgifter snabbt och korrekt. Med ett strukturerat arbetssätt planerar, prioriterar och håller du tidsramar, och även när förutsättningarna är oklara kan du fatta väl avvägda beslut under tidspress. Du är noggrann och kvalitetsmedveten, med tydligt fokus på att leverera i linje med mål och kvalitetskrav.
För att lyckas i den här tjänsten ska du ska ha:
• kandidatexamen i ekonomi eller annan utbildning som vi bedömer likvärdig
• god förmåga att självständigt handla med finansiella instrument och valuta
• god förmåga att uttrycka dig på svenska och engelska i tal och skrift
Det är meriterande om du har god förståelse för svensk räntemarknad.
Övrig information
Välkommen med din ansökan som innehåller CV, personligt brev, examensbevis och relevanta betyg. För att du ska få en så rättvis och korrekt bedömning som möjligt är det av stor vikt att du uppger år och månad för varje anställning samt en kort beskrivning av arbetsuppgifterna i ditt CV.
Skicka ansökan senast den 11 januari 2026. Ange referens 2025/1004 om du skickar in ansökan på annat sätt än digitalt via Riksgäldens hemsida.
Vi erbjuder en tidsbegränsad anställning i form av ett vikariat på cirka 11 månader.
För information om tjänsten är du välkommen att kontakta upplåningschef Johan Bergström, 08 613 45 68 och kring rekryteringsprocessen HR-partner Martin Hammarström, tfn 08-613 47 75. Fackliga representanter är: Linn Hedman Saco-S och Lena Niklasson ST-Riksgälden som nås via växeln: 08-613 45 00.
Riksgälden erbjuder generösa semestervillkor, möjlighet att löneväxla till pensionssparande, friskvårdsbidrag, friskvårdstimmar och tillgång till gym på arbetsplatsen. Alla medarbetare har tillgång till en egen plats på kontoret.
Finansiellt innehav
Som anställd på Riksgälden har du en skyldighet att anmäla ditt innehav av finansiella instrument. För att som anställd på Riksgälden få inneha aktier i bank krävs särskilt tillstånd.
Säkerhetsklassad tjänst
Som anställd vid Riksgälden kan du komma att bli krigsplacerad, utifrån totalförsvarets behov. Vissa roller är placerade i säkerhetsklass och svenskt medborgarskap kan därför vara ett krav. En säkerhetsprövning kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas. Om tjänsten är inplacerad i säkerhetsklass kommer även en registerkontroll att ske.
Om Riksgälden
Riksgälden spelar en viktig roll i samhällsekonomin och på den svenska finansmarknaden. Vi bidrar till att statens pengar och finansiering hanteras effektivt och att det finansiella systemet är stabilt. Vårt kontor finns i centrala Stockholm och vi är drygt 240 anställda. Vår vision är att tillsammans göra Riksgälden till en förebild både i Sverige och internationellt. Våra värderingar präglas av öppenhet, trygghet och professionalitet i utförande av vårt arbete. Riksgälden strävar efter att vara en hållbar och attraktiv arbetsgivare, där mångfald, olika erfarenheter, kompetens och bakgrunder tas tillvara. För mer information se riksgalden.se Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Riksgäldskontoret
(org.nr 202100-2635), https://www.riksgalden.se/ Arbetsplats
Riksgälden Jobbnummer
9657677