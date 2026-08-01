Vikarierande Förskollärare till område 1
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2026-08-01
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Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna.
Bromma stadsdelsförvaltning erbjuder dig en arbetsplats där dina insatser verkligen kan göra skillnad och bidrar till samhällsnyttan i en växande stadsdel. Här är aktivt medarbetarskap och tydligt ledarskap grunden för en utvecklande verksamhet.
Välkommen till oss
Förskoleområde 1 består av 11 förskolor i Traneberg, Ulvsunda, Johannesfred, Minneberg, Mariehäll och Bällsta. Förskoleområdet leds av rektor och fyra biträdande rektorer vilket möjliggör ett nära ledarskap. Som stöd finns också två specialpedagoger.
Enheten består av ca 130 medarbetare och ca 600 barn och vi söker nu en förskollärare till en äldrebarnsavdelning i en av förskolorna i Mariehäll. Det är ett vikariat under en föräldraledighet.
Vi söker dig som har engagemang och erfarenhet av att arbeta på en förskola.
Alla våra förskolor präglas av en öppen, tillitsfull förskolemiljö. Vi tar tillvara barnens intressen, vilja och lust att lära samt stärker barnens tillit till den egna förmågan. Barnens delaktighet och inflytande över verksamheten är viktig för oss. Vår pedagogiska verksamhet bygger på det omsorgsfulla lärandet och barnens lustfyllda lek.
Vi erbjuder
Schemalagd planeringstid, enskild och för arbetslaget
En ledningsorganisation som möjliggör ett nära ledarskap
Kollegialt lärande med områdets andra förskollärare
Specialpedagogisk handledning
Personlig lärplatta för att möjliggöra smidig kommunikation och dokumentation
Pedagogiska måltider
Friskvårdsbidrag
Arbetskläder för utomhusbruk
Arbetsskor
Läs mer om våra förmåner här.
Din roll
Att arbeta som förskollärare innebär unika – och betydelsefulla – möjligheter att påverka och bidra till barns utveckling. Som förskollärare medverkar du till att en positiv och utvecklande miljö, med en god balans av omsorg och lärande, dagligen skapas för varje barn och för hela barngruppen. Det gör du genom att ansvara för det pedagogiska arbetet enligt förskolans verksamhetsmål.
Vår välorganiserade struktur, som utgår från barnens delaktighet och inflytande, utgör grunden för vårt pedagogiska arbete. Vår pedagogiska idé bygger på ett utforskande arbetssätt där vårt främsta arbetsredskap är pedagogisk dokumentation. Med hjälp av verktyg som observation, dokumentation och reflektion synliggör vi barns lärandeprocesser och tar ut riktning för nästa steg i det pedagogiska arbetet.
Vi ser också den pedagogiska dokumentationen som en självklar del i vårt systematiska kvalitetsarbete och vår verksamhetsutveckling. Som förskollärare i område 1 kommer du att verka i ett sammanhang där vi erbjuder olika mötesplatser och engagerar barnen i lekfulla och lärande utmaningar.
Ramen för förskolans öppettider är 6.30 - 18.30 och i ditt arbetsschema kan öppning och/eller stängning förekomma. Du ska även delta på APT till kl. 18.00 en gång i månaden.
Din kompetens och erfarenhet
Du ska ha aktuell arbetslivserfarenhet utifrån uppdraget i Lpfö18.
Du har förskollärarlegitimation. Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta i digitala pedagogiska verktyg.
Du har kunskap och en idé om hur du tillsammans med dina kollegor ska förverkliga läroplanens mål och värdegrund.
Ditt barnfokus är tydligt, och återspeglas i ditt förhållningssätt i vardagen.
Du har även kunskap om hur du synliggör och vidareutvecklar barns lärprocesser med hjälp av pedagogisk dokumentation.
Vi ser det som meriterande om du kan skapa inspirerande och hälsofrämjande lärmiljöer både inom-och utomhus.
Datorvana samt goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift krävs.
I din yrkesroll är du engagerad, professionell och initiativtagande.
Du är ansvarstagande och strukturerad, med god förmåga att planera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt.
Din samarbetsförmåga är mycket god och du är tillmötesgående i ditt bemötande av barn,
vårdnadshavare och kollegor.
Du hanterar konflikter på ett lyhört och konstruktivt sätt.
Du tycker om att leda och motivera andra, och delar med dig av dina erfarenheter och kunskaper.
Vi kommer att lägga stor vikt vid de personliga egenskaperna.Publiceringsdatum2026-08-01Övrig information
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Inför eventuell intervju medtag svensk/EU EES ID-handling eller pass samt relevanta originalhandlingar för tjänsten, utbildningsbevis/examensbevis, ev. utfärdad legitimation för yrket, intyg eller arbetstillstånd.
För att få arbeta inom våra förskolor måste du uppvisa ett utdrag från Polisens belastnings- och misstankeregister. Utdraget beställer du själv och ska inte vara äldre än 6 månader från utfärdande datum. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Kommun
(org.nr 212000-0142), http://www.stockholm.se/Arbete/Lediga-jobb-och-praktik/
Gustavslundsvägen 151 G, Bromma (visa karta
)
106 42 STOCKHOLM Arbetsplats
Stockholms stad, Bromma stadsdelsförvaltning, Avdelning Förskola, Förskoleområde 1 Kontakt
Biträdande rektor
Susanna Gereben susanna.gereben@edu.stockholm.se 08-50807036 Jobbnummer
10017673