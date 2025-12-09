Vikarierande förskollärare till Lyckans förskola
Vi är stolta över Trollhättans stads över 5 000 medarbetare, som varje dag gör en positiv skillnad i våra invånares liv och är med och utvecklar stadens hållbarhet och livskraft. Vi drivs och motiveras av ledorden Mod, Delaktighet, Nytänkande och Handlingskraft. Här finns en spännande utveckling där du kan vara med och göra vår stad ännu bättre.
Om verksamheten
Lyckans förskola är en av stadens förskolor att längta till.
Hos oss är förskollärare och barnskötare tillsammans engagerade i utvecklingen av förskolans uppdrag och utbildning. Förskollärare och barnskötare är närvarande, lyhörda, nyfikna och intresserade av barnens känslor, tankar, funderingar och teorier.
Vi vet att tillitsfulla relationer är den viktigaste skyddsfaktorn för att säkerställa trygghet och god omsorg som är grunden för barnens utveckling, lärande, hälsa och välbefinnande. Nu söker vi en förskollärare som vill vara en del i att erbjuda barnen på Lyckans förskola en meningsfull, lärorik och lustfylld tid på förskolan.
Lärandemiljön hos oss är föränderlig, utmanar och inspirerar barnen till utveckling och lärande samt tar sin utgångspunkt i barns intressen och individuella förutsättningar. För oss är det viktigt med en tydlig och tillgänglig miljö där tydliggörande pedagogik och bildstöd är en självklarhet. Utbildningen genomsyras av kreativitet och fokus på utveckling. Förskollärare och barnskötare är nyfikna på att undersöka och systematiskt förbättra sin praktik, utifrån aktuell forskning och beprövad erfarenhet för att hela tiden skapa bättre förutsättningar för barnen att lära och utvecklas.
Förskolan har tillgång till specialpedagog och kurator som arbetar förebyggande och främjande samt handleder och stöttar såväl arbetslag som enskilda medarbetare för att skapa goda förutsättningar för alla barn. Publiceringsdatum2025-12-09Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad förskollärare och har ett uppdragsmedvetet förhållningssätt och ett brinnande intresse för barns lärande. Du är engagerad och modig i din yrkesroll. Du har ett tydligt ledarskap både i relation till barn och kollegor. Som förskollärare förväntas du leda arbetet tillsammans med dina kollegor, systematiskt planera, genomföra, analysera och utvärdera det pedagogiska arbetet i förskolan. Du ska vara väl förtrogen med förskolans styrdokument.
Du reflekterar över ert arbete och bidrar till förskolans utveckling och det systematiska kvalitetsarbetet. Du dokumenterar arbetet på grupp och individnivå och använder denna som grund för reflektion, diskussion och kan ta tillvara barnens intresse och behov i verksamheten. Det "goda mötet" ligger som grund för vår verksamhet och ska genomsyra hela verksamheten och undervisningen. Vi förväntar oss att du har en nyfikenhet och ett driv att kontinuerligt undersöka och utveckla den egna praktiken genom att koppla den till beprövad erfarenhet och forskning. Du gillar utmaningar och arbetar utifrån ett lösningsfokuserat förhållningssätt. Vi värdesätter flexibilitet, glädje och ett stort engagemang för uppdraget. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet!
Anställningsinformation
Utdrag ur Belastningsregistret är obligatoriskt vid arbete med barn.
Annonsen publiceras med förbehåll för att den kan återtas i samband med erforderliga beslut.
Intervjuer kommer att ske fortlöpande under rekryteringsperioden.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons!
Trollhättan är en stark och attraktiv kommun som ska bli större. I dag är vi ca 59 000 invånare och vi har siktet inställt på att växa till 70 000 trollhättebor. Inom Trollhättans stad arbetar vi med att skapa förutsättningar för detta. Vi är över 5 000 medarbetare och våra 350 olika yrken bidrar på olika sätt med att ge service och underlätta en bra vardag för våra invånare - nu och i framtiden. Vi ser mångfald som en styrka som berikar vår verksamhet och välkomnar sökande med olika bakgrund.
