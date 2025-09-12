Vikarierande förskollärare till Husby förskoleområde
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Välkommen till oss
Husby förskoleområde består av 4 förskolor.
I varje arbetslag finns minst en förskollärare och en till två barnskötare. Inom området finns en specialpedagog, en rektor och två biträdande rektorer som är närmsta chef för två förskolor var.
Nu söker vi en vikarierande förskollärare. Välkommen med din ansökan!
Vi erbjuder
Vi erbjuder dig arbetskläder för utomhusbruk samt friskvårdsbidrag. Läs mer om våra förmåner här.
Din roll
Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I samarbete med hemmen ska förskolan främja barnens utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar.
Att inneha tjänsten som förskollärare inom förskoleverksamheten vid Järva stadsdelsförvaltning innebär att du arbetar utifrån gällande lagstiftning samt kommunala och nationella styrdokument. Uppdraget innebär att du i huvudsak arbetar med:
Leda och ansvara för undervisningen på ett sådant sätt att målen och intentionerna i läroplanen uppfylls.
Ansvarstagande för det pedagogiska innehållet i undervisningen som arbetslaget genomför gemensamt.
Ansvarstagande för att stimulera, utmana, följa upp, utvärdera och analysera barnets utveckling och lärande.
Genomförande av utbildning utifrån det ansvar som uttrycks i läroplanen.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som är:
Legitimerad förskollärare.
Mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
Goda kunskaper i Officepaketet.
Vi ser att du har en idé om hur du tillsammans med dina kollegor ska förverkliga läroplanens mål och värdegrund. Vi ser att ditt barnfokus är tydligt, och återspeglas i ditt förhållningssätt i vardagen.
Du har även kunskap om hur du synliggör och vidareutvecklar barns lärprocesser med hjälp av pedagogisk dokumentation. Du har en stark drivkraft att hålla utvecklingen av den pedagogiska miljön levande.
I tjänsten ingår att omsätta stadens personalpolicy i praktiken med särskilt fokus på:
helhetssyn med invånarnas bästa för ögonen
att arbeta självständigt och ta ansvar för hela ditt uppdrag, du har avstämningar med din chef, i den omfattning som ni har kommit överens om
att ta initiativ till att utveckla de områden som ingår i ditt uppdrag
att du är en del av dina arbetskamraters arbetsmiljö och förväntas bidra till en god arbetsmiljö
att samarbeta och att aktivt och konstruktivt medverka i processer för planering, genomförande, utvärdering och förbättring av verksamheten.
Din ansökan
Vi rekryterar utan det personliga brevet i denna rekrytering för att stärka fokus på de kompetenser och erfarenheter som efterfrågas för denna roll. Vid bedömningen av din ansökan kommer vi endast att utgå ifrån ditt CV och ett antal frågor du får besvara i samband med att du söker tjänsten. Vi önskar att du svarar konkret och kortfattat på frågorna, och att det finns en tydlig koppling mellan dina svar och ditt CV.
Välkommen med din ansökan!
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Välkommen till Järva stadsdelsförvaltning!
För att möta dagens och framtidens utmaningar bildades Järva stadsdelsförvaltning 2023. I vår stadsdelsförvaltning utvecklar vi stöd och service med fokus på alla Järvabor. Våra verksamheter präglas av samarbete, mod, empati och respektfullt bemötande. Vi eftersträvar öppen kommunikation och respekt för olikheter och vi tror att mångfald och en jämn könsfördelning bidrar till att utveckla vår verksamhet. Vi hoppas att du som söker vill utvecklas tillsammans med oss.https://start.stockholm/om-stockholms-stad/organisation/stadsdelsforvaltningar/jarva/
kan du läsa mer om Järva stadsdelsförvaltning.
Utdrag ur belastningsregistret
För att få arbeta inom Förskola måste du visa upp ett utdrag från belastningsregistret. För att beställa utdrag gå in på polisen.se, välj Skola eller förskola. Ersättning
Månadslön
