Vikarierande förskollärare till Hobergets förskola
2025-08-21
Barn- och utbildningsförvaltningen i Bollnäs kommun ansvarar för förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola och anpassad grundskola. I dagsläget ansvarar vi för totalt 16 kommunala förskolor och 9 grundskolor.
Våra värdeord är: Modiga, Medskapande, Förtroende och Professionell. För oss är det därför av vikt att du som medarbetare har en stimulerande och trygg arbetsmiljö med hög delaktighet och goda utvecklingsmöjligheter.
Vi ser fram emot att ha med just dig på vår resa för att säkerställa ett jämställt samhälle präglat av trygghet, demokratiska värderingar, mångfald, upplevelser och framtidstro. Välkommen till oss - och välkommen med din ansökan! Publiceringsdatum2025-08-21Beskrivning
På Hobergets förskola förbereder vi barnen för framtiden genom att lägga grunden för det lustfyllda och livslånga lärandet.
Nu söker vi en förskollärare för ett föräldravikariat på heltid under perioden 2025-10-29 -- 2026-06-30.
Intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningsperioden.
Vad kan vi erbjuda dig?
Först och främst tycker vi att du som medarbetare är det viktigaste vi har. Du är nyckeln till våra verksamheters framgång. Vi lägger därför fokus på att du som medarbetare ska ha ett positivt arbetsklimat och möjligheter till personlig utveckling - samtidigt som du har roligt på jobbet. Utöver en stimulerande arbetsvardag erbjuder vi våra medarbetare bland annat friskvårdsbidrag och personalstöd.
Välkommen till oss!Dina arbetsuppgifter
Som förskollärare ansvarar du tillsammans med ditt arbetslag för att leda den pedagogiska verksamheten och främja varje barns utveckling och lärande, med läroplanens mål och styrdokument som utgångspunkt. Tillsammans med de övriga i teamet kommer du att stimulera barnen i deras lärande och utveckling.
I detta arbete kommer du systematiskt att dokumentera, följa upp och analysera för att sedan kunna utvärdera arbetet och identifiera eventuella utvecklingsmöjligheter. I rollen ingår även att genomföra utvecklingssamtal tillsammans med vårdnadshavare.
Vill du vara med och göra skillnad och ha en betydelsefull roll i en organisation som ständigt utvecklas? Varmt välkommen in med din ansökan!Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad förskollärare med stort intresse och engagemang för förskolans pedagogiska verksamhet. Vi ser att du är en nyfiken person som är aktivt närvarande i barnens vardag, där du har förmågan att engagera och utmana dem i deras lärande.
Vi ser positivt på om du har ett intresse för att utveckla verksamheten och den digitala kompetensen. Med läroplanen som bas arbetar du med barn i grupp, men ser samtidigt till att varje enskilt barn får utmaningar som passar deras ålder, erfarenheter och kunskaper. Du ser vikten av att alla i arbetslaget blir delaktiga och att ni arbetar som ett team.
Du reflekterar tillsammans med dina kollegor över ditt och arbetslagets pedagogiska förhållningssätt i syfte att utveckla lärandet hos barnen och verksamheten och ser och möter varje enskilt barn med intresse och respekt. Det är viktigt att du vill och kan skapa goda relationer med barn, kollegor och vårdnadshavare.
Om Bollnäs kommun
Som medarbetare i Bollnäs kommun arbetar med det som är viktigt på riktigt - och tillsammans skapar vi bra dagar för de cirka 27 000 Bollnäsbor som är beroende av vårt arbete. Hos oss får du stolta kollegor som med arbetsglädje utvecklar Bollnäs långsiktigt och hållbart. I vår kommun, med över 400 föreningar, ett kulturutbud över det vanliga och en närhet till landsbygd, stad och fjäll får du ett liv där det är enkelt att få vardagen att gå ihop.
Välkommen till Bollnäs, hjärtat av Hälsingland! Ersättning
Månadslön. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-14
Barn- och utbildningsförvaltningen
