Vikarierande förskollärare till förskoleklass
2025-08-08
Vill du vara med att utveckla vår verksamhet?
Välkommen till Åstorp - Söderåsstaden med mod att pröva nya vägar.
Åstorp ligger strategiskt beläget mitt i nordvästra Skåne med närhet till hav och natur. Här finns möjlighet till härliga upplevelser, då natur och kultur är ett kännetecken för kommunen.
Åstorp befinner sig i en positiv tillväxt med cirka 16 000 invånare. Genom mycket goda väg- och järnvägsförbindelser underlättas arbetspendling.
Vi erbjuder en attraktiv arbetsplats, där alla kan göra skillnad. Vi värdesätter den kvalitet som respekt och mångfald tillför. Kommunen arbetar aktivt med hälsofrämjande insatser och har t.ex. tobaksfri arbetstid.
Åstorp är en del av Familjen Helsingborg, vilket erbjuder goda möjligheter till kommunövergripande samverkan och utveckling.
Hyllinge skola är en F-9 skola med ca. 470 elever. Skolan är belägen i centrum av Hyllinges samhälle. Bra bussförbindelser med Helsingborg, Åstorp och Klippan.Publiceringsdatum2025-08-08Arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta som vikarierande förskollärare i en av våra förskoleklasser där du har mentorsansvar och leder den dagliga undervisningen. Du samverkar med din årskurskollega och bidrar till det gemensamma arbetet i arbetslag F-3.Kvalifikationer
Du är utbildad och behörig förskollärare med erfarenhet från undervisning i förskoleklass. Du har erfarenhet av att vara mentor i förskoleklass.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
För att bli aktuell för anställning i Åstorps kommun behöver du uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister.
