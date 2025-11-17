Vikarierande förskollärare till Äventyrsbåten
Norlandia Förskolor AB / Förskollärarjobb / Malmö Visa alla förskollärarjobb i Malmö
2025-11-17
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Norlandia Förskolor AB i Malmö
, Burlöv
, Staffanstorp
, Vellinge
, Lund
eller i hela Sverige
Vi på Norlandia Förskolor söker dig som vill jobba som förskollärare på Äventyrsbåtens förskola i Västra Hamnen, Malmö. Genom våra koncept satsar vi på bra mat, hälsa och hållbarhet där vår målsättning är att skapa nya upptäckter - varje dag. Vill du bli en del av vårt team? Då är du varmt välkommen att skicka in din ansökan!
Vad innebär jobbet som förskollärare på Norlandia Förskolor?
Hos oss får du möjligheten att följa med i samhällets utveckling kring förskola och skola. En god värdegrund innebär att ge barnen en inre kompass som de kan lita på och stärka dem genom livet. Vi anser att vi på förskolan har möjlighet att lägga grunden för barnen vidare i livet .På Norlandia riktar vi blicken mot att bidra till en hållbar värld. Du som förskollärare är drivande i att jobba med hållbarhetsfrågor via våra koncept som är en del av läroplanen. För oss är daglig fysisk rörelse ett måste både för barnen men också för dig som vuxen där du aktivt tar del av och driver Norlandiaskuttet tillsammans med dina kollegor. Måltidspedagogik, ekologisk och kravmärkt mat är en självklarhet hos oss. Du har ett gott förhållningssätt till barn, föräldrar och kollegor som präglas av tron på att alla vill och kan. Vi vill vara en lärande organisation där du som förskollärare förväntas leda och lära dina kollegor. Vi sätter stor vikt vid din samarbetsförmåga samt att du tar ansvar för att skapa en god arbetsmiljö genom en positiv inställning och energirik arbetsglädje.
Läs mer om våra koncept här. Vem söker vi?
Vi söker dig med stort hjärta och en vilja att göra skillnad i barns liv. Vi ser gärna att du har lätt att samarbeta med andra samt har en förmåga att vara flexibel och lyhörd för att anpassa efter barnens behov. Publiceringsdatum2025-11-17Kvalifikationer
Utbildad förskollärare med förskollärarlegitimation
Det är krav på goda kunskaper i svenska språket, i både tal och skrift.
Du är väl förtrogen med läroplanens mål utifrån undervisning och lärande.
Du har erfarenhet av att arbeta och leda det systematiska kvalitetsarbetet på gruppnivå.
Du har goda kunskaper i Office365Det är starkt meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbete inom förskoleverksamhet
Om Äventyrsbåtens förskola
Norlandia Förskolor Äventyrsbåten stod redo januari 2017 belägen i Västra hamnen och granne med Turning Torso. Det finns bra pendlingsmöjligheter då vi har närhet till buss och cykelvägarna i Malmö gör det enkelt att pendla med cykel. I våra ljusa och trygga lokaler, med egen utegård och närhet till grönområden skapar vi en förskolemiljö där varje barn får utforska, utvecklas och känna sig hemma. Hos oss kombineras hög pedagogisk kvalitet med glädje, gemenskap och nyfikenhet - varje dag.
Övrig information
Anställningsform: Vikariat under föräldraledighet med möjlighet till förlängning
Omfattning: 80-100%
Arbetstid: Dagtid, mötestid på kvällar förekommer.
Tillträde: Januari 2026
Vi tillämpar individuell lönesättning och har kollektivavtal. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vid anställning krävs ett utdrag ur belastningsregistret.
Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Sista ansökningsdag 2025-12-10
Vid frågor om tjänsten, är du varmt välkommen att kontakta rektor Johan Lagesson via johan.lagesson@norlandia.com
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Norlandia Förskolor AB
(org.nr 556729-3765), http://norlandiaforskolor.se/ Arbetsplats
Norlandia Förskolor Kontakt
Johan Lagesson johan.lagesson@norlandia.com Jobbnummer
9608034